Der EHC München gewinnt am Sonntagabend gegen Düsseldorf in der Verlängerung und verliert am Freitag gegen Nürnberg nach Penaltyschießen.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat ein Wochenende mit doppelter Extraschicht hinter sich. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) musste sowohl am Freitag als auch am Sonntag in die Verlängerung - konnte sich hinterher aber nur einmal freuen. Austin Ortega bestrafte am Sonntag einen Wechselfehler der Düsseldorfer EG nach nur 40 Sekunden der Verlängerung und bezwang Henrik Haukeland im DEG-Tor, der vergangene Saison noch für den EHC gespielt hatte. Durch den 2:1-Auswärtssieg sicherten sich die Münchner zum ersten Mal in dieser Saison den Extrapunkt. Der neue EHC-Torhüter Mathias Niederberger war mit den zwei Punkten zufrieden, da sich sein Team lange Zeit schwer getan hatte. "Gerade am Anfang hat man gemerkt, es geht heute nicht so viel", sagte er bei Magentasport. Umso schöner fand er es, dass seine Vorderleute im Schlussdrittel "so ins Spiel gefunden und wirklich Druck aufgebaut haben". Verteidiger Zach Redmond hatte in Überzahl spät die Düsseldorfer Führung von Alexander Blank ausgeglichen (53.).

Gegen Nürnberg kassiert der EHC die erste Heimniederlage, aber erst nach Penaltyschießen

Am Freitag war in der Verlängerung des EHC-Heimspiels gegen die Nürnberg Ice Tigers keine Entscheidung gefallen. Diese musste im Penaltyschießen her, wo die Franken alle drei Versuche verwandelten und dem EHC beim 3:4 die erste Heimniederlage der Spielzeit bescherten. Für die Entscheidung sorgte Elis Hede, der Sohn des EHC-Nachwuchsdirektors Niklas Hede. Die Münchner Punkteausbeute am Wochenende war überschaubar (drei von sechs möglichen), doch das Comeback von Trevor Parkes sorgte für gute Stimmung im EHC-Lager. Der Kanadier hatte sich Anfang September aufgrund einer Oberkörper-Verletzung einer Operation unterziehen müssen, kehrte nun aber früher zurück als prognostiziert. Er ist also auch am Mittwoch eine Option, wenn die Münchner den amtierenden Meister, die Eisbären Berlin, empfangen.