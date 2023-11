Einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei Meister EHC Red Bull München haben die Adler Mannheim auf ihren Abwärtstrend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und Trainer Johan Lundskog, seinen Assistenten Jeff Hill sowie den Sportlichen Leiter Jan-Axel Alavaara freigestellt. Das teilte der achtmalige DEL-Champion am Montag mit. "Die Entwicklung über die letzten Wochen hat uns zunächst zum Nachdenken und schließlich zum Handeln gezwungen", sagte Klubchef Daniel Hopp. "Ich bin überzeugt, dass wir mit einem neuen Impuls auf der Ebene der sportlichen Führung wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden."