Der EHC Red Bull München ist mit einem Prestigesieg ins neue Jahr gestartet. Der amtierende Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schlug am Dienstagabend die Adler Mannheim mit 6:1 und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang vier. Ein Münchner konnte sich über das Torfestival besonders freuen, Yasin Ehliz erzielte seinen 200. DEL-Treffer.

Die Münchner starteten energisch. Chris DeSousa (2.) und Filip Varejcka (6.) vergaben gute Chancen, ehe DeSousa nach toller Vorarbeit von Maximilian Kastner das verdiente 1:0 markierte (8. Minute, Überzahl). Die Mannheimer, die sechs ihrer vorherigen sieben Partien gewonnen hatten, obwohl sie auf ihre zwei verletzten Topscorer Matthias Plachta und Linden Vey verzichten müssen, glichen schnell aus: Markus Hännikäinen fälschte die Scheibe zum 1:1 ab (11.). Kurz vor der ersten Drittelsirene erzielte Nico Krämmer per Nachschuss das 2:1 für die Münchner.

Ehliz hatte für das neue Jahr die Losung ausgegeben, es auf dem Eis "einfach" zu halten. "Wir wollen einfache Spielzüge machen und nicht irgendwas probieren", sagte der DEL-Spieler des Jahres 2023. Ehliz selbst hielt es in Minute 28 tatsächlich einfach, als er einen Alleingang in Unterzahl ohne große Schnörkel zum 3:1 vollendete. Sechs Minuten später stand es 6:1, weil DeSousa (30.), Markus Eisenschmid (32.) und Dominik Bittner (34.) auch noch trafen. Am Freitag sind die Münchner in Köln zu Gast.