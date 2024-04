Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies hat während der Finalserie in der DEL2 das Trainerteam ausgetauscht. Der Klub habe sich "aufgrund der aktuellen Situation" gezwungen gesehen, Cheftrainer Bill Stewart sowie Co-Trainer Hugo Boisvert mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden, hieß es am Montagmorgen. Interimsweise übernimmt der frühere Huskies-Profi Sven Valenti, assistiert vom ehemaligen Nationalspieler Daniel Kreutzer. Nach der 2:5-Heimniederlage am Sonntag liegen die Huskies in der Best-of-7-Serie mit 2:3 Siegen gegen die Eisbären Regensburg zurück und müssen zweimal in Serie gewinnen, um noch aufzusteigen. Huskies-Inhaber Paul Sinizin sagte, die Entscheidung komme sicherlich überraschend. Aber, so Sinizin: "In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Klub-Identität entfernt. Ich sehe mich in der Verantwortung, diese Tendenzen sofort zu stoppen und somit die Organisation zu schützen." Stewart, 66, war erst vor den Playoffs geholt worden, mit dem Ziel, in die DEL aufzusteigen. Im vergangenen Jahr hatten die Huskies dieses Ziel verpasst. Kurios: Kreutzers Bruder Christof hat in der abgelaufenen Saison die Augsburger Panther in der DEL betreut. Vom Ausgang der Finalserie in der DEL2 hängt nun ab, ob der Tabellenletzte Augsburg dennoch erstklassig bleibt. Gewinnen die Huskies, steigen die Panther ab.