Von Christian Bernhard

Wenn Profimannschaften am Saisonende eine Einladung ins Rathaus bekommen, hat das in der Regel erfreuliche Gründe. Beim EHC Red Bull München verhielt es sich nicht anders, als er sich am Dienstag in voller Mannschaftsstärke im kleinen Sitzungssaal des Münchner Rathauses einfand, wo er sich ins Gästebuch der Stadt eintrug. Der EHC hatte am Sonntag den vierten Meistertitel der Klubgeschichte perfekt gemacht. Entsprechend gut gelaunt kamen Spieler, Trainer und Verantwortliche der Einladung von Oberbürgermeister Dieter Reiter nach - und zwar in Lederhosen.

"Wir hatten Rückschläge und haben Finalserien zusammen verloren", sagte Kapitän Patrick Hager mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre, in denen der EHC ohne Titel blieb. Deshalb sei es "unglaublich schön, dass wir uns endlich belohnt haben." Ähnlich drückte sich Manager Christian Winkler aus: "Unser letzter Besuch beim Oberbürgermeister ist schon eine Zeit her, es war ein steiniger Weg", sagte er. "Wir mussten gemeinsam durch viele Schneestürme schreiten, um diesen Moment jetzt zu erleben."

Zusammen mit Reiter durften die Meisterspieler um DEL-Rekordtrainer Don Jackson spontan auch auf den Rathausbalkon - zum ersten Mal überhaupt. Dort präsentierten sie den Meisterpokal. Der 66-jährige Jackson hatte diesen zum neunten Mal in der Hand, und die große Frage ist, ob es sein letzter war - denn ein mögliches Karriereende steht weiter im Raum. Die Meisterfeier mit den Fans findet an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem Vorplatz der Olympia-Eishalle statt. Bis dahin stehen noch die Saisonabschlussgespräche mit allen Spielern an.