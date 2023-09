Von Christian Bernhard

Jonathon Blum ist Verteidiger, was unweigerlich mit sich bringt, dass er vor seinem Tor Aufgaben zu erledigen hat. Doch Jonathon Blum ist ein Verteidiger, der sehr gerne auch im gegnerischen Drittel Aufgaben übernimmt - und zwar spielerischer Natur. Das hat er regelmäßig in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gezeigt, in der er vergangene Spielzeit mit 41 Scorerpunkten zu den punktbesten Verteidigern der Liga gehörte. Kein Abwehrspieler bereitete mehr DEL-Tore vor als Blum.

Am vergangenen Wochenende bewies er diese Qualitäten auch auf europäischer Bühne, in der Champions Hockey League (CHL). Beim Münchner 5:2-Heimsieg gegen den HC Kosice aus der Slowakei steuerte der 34-jährige US-Amerikaner vier Scorerpunkte bei. Drei Treffer bereitete er vor, das finale 5:2 markierte er höchstpersönlich, mit einem Schuss von der Blauen Linie. Bei fünf unterschiedlichen Münchner Torschützen war es Blum, der aus dem EHC-Kollektiv herausragte. Münchens neuer Trainer Toni Söderholm war "vor allem" zufrieden damit, wie sein Team die "letzte kreative Lösung in der offensiven Zone" fand. Der Mann, der diese Lösung lieferte, war häufig Jonathon Blum.

Am Sonntag machte Blum dort weiter, wo er am Freitag aufgehört hatte. Gegen den HC Innsbruck traf der EHC im Startdrittel dreimal, zu allen drei Treffern leistete Blum die Vorarbeit. Speziell beim 3:1 von Trevor Parkes blitzte die größte Stärke des Münchner Verteidigers auf: das Auge für seine Mitspieler. In Spielmachermanier fand er Parkes mit einem feinen Pass so am langen Pfosten, dass dieser relativ einfach erfolgreich abschließen konnte. Die Münchner gewannen die Partie souverän mit 9:2, Ben Smith traf dreimal.

Mit dem dritten Sieg in Serie in der laufenden CHL-Saison brachte sich der EHC vor den nächsten CHL-Spielen, die im Oktober stattfinden, in eine sehr gute Ausgangslage für die Qualifikation zur K.o.-Runde. Am Donnerstag beginnt für die Münchner die Mission Titelverteidigung in der heimischen Liga, dann eröffnen sie die 30. DEL-Saison mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG - und mit einem Jonathon Blum in beneidenswerter Frühform.