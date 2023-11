Dritte Liga:Trainer ohne Lizenz

Beim Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching steht seit Saisonbeginn ein Chefcoach an der Linie, der dieses Team eigentlich gar nicht verantwortlich betreuen darf. Denn Marc Unterberger besitzt nicht die DFB-Pro-Lizenz, die für Profitrainer obligatorisch ist. Vor dem prestigeträchtigen Derby an diesem Samstag (14 Uhr) im Grünwalder Stadion gegen den TSV 1860 München verdichten sich die Anzeichen, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird. Einige Medien berichteten bereits darüber, dass der 34-Jährige auch zum kommenden Lehrgang 2024 nicht zugelassen werde. Hachings Präsident Manfred Schwabl wies derartige Meldungen zunächst zurück; er wolle die offizielle Erklärung des Verbands abwarten, die für kommende Woche erwartet wird. Weil Unterberger die Lizenz fehlt, muss der Verein zusätzlich zu einer Grundstrafe von 10 000 Euro für jeden weiteren Spieltag aufs Neue 3500 Euro Strafe zahlen. Schwabl hatte zuletzt kritisiert, dass der langjährige Jugendtrainer und Nachfolger von Sandro Wagner nur deshalb noch nicht zum Lehrgang zugelassen worden sei, weil sich zwischenzeitlich die Aufnahmekriterien verändert hätten.