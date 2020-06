Man sollte darauf gefasst sein, dass der Ausnahmefußballer Jadon Sancho, geboren in London, in seinem ganzen Leben nie wieder in der Stadt Paderborn spielen wird. Die Branche rechnet damit, dass Sancho seinen Klub Borussia Dortmund im Sommer gen Heimat verlässt. Ausgerechnet in der fußballerisch international doch eher bedeutungsarmen Stadt in Ostwestfalen hat der Flügelstürmer am Pfingstsonntagabend aber mehrere Meilensteine in seiner noch jungen Laufbahn markiert. Sein Mitspieler Thomas Delaney sagte hinterher über ihn: "Jadon Sancho hat das Zeug, einer der fünf größten Spieler der Welt zu werden."

Beim 6:1, dem höchsten Saisonsieg seines BVB, markierte er mit nur drei Torschüssen seinen ersten Hattrick. Im Alter von 20 Jahren, zwei Monaten und sechs Tagen löste er den Leverkusener Kai Havertz als jüngsten Spieler in der 57-jährigen Geschichte der Bundesliga ab, der schon 30 Tore erzielen konnte. Und schließlich setzte er sich für die laufende Saison mit 17 Saisontreffern und 17 Torvorlagen vor dem Münchner Robert Lewandowski vorübergehend an die Spitze der Scorer-Liste.

Es hätte folglich genug Stoff gegeben, um damit im Internet auf sich aufmerksam zu machen, doch nach dem Spiel setzte Sancho einen Tweet ab, der ihm auch noch Punkte in der Sympathietabelle bescherte. Er schrieb auf Englisch: "Mein erster Hattrick ist ein bittersüßer Moment für mich, weil in der Welt gerade bedeutsamere Dinge vor sich gehen, um die wir uns kümmern und die wir verändern müssen; wir müssen zusammen um Gerechtigkeit kämpfen - zusammen sind wir stärker."

Sanchos handgeschriebene Botschaft

Nach dem ersten seiner drei Treffer hatte Sancho im Stadion auf Kosten einer gelben Karte sein Trikot ausgezogen und auf dem Shirt darunter eine handgeschriebene Botschaft präsentiert im Gedenken an den bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis zu Tode gekommenen Afroamerikaner George Floyd. Bedenkt man zu den Ausschreitungen in US-Großstädten auch noch die weltweiten Folgeschäden der Corona-Krise, dann gibt es freilich noch viel mehr bedeutsamere Dinge auf der Welt als den Fußball. Und dann hing im leeren Fanblock des SC Paderborn am Sonntag auch noch ein einsames Banner, auf dem stand: "Ohne Fans ist Fußball nichts."

Angesichts dieser eindrücklichen Gemengelage fand im Paderborner Stadion ein Spiel statt, in dem es in der ersten Halbzeit zu nur bedeutungsloser Statistik kam. Bis zur 54. Minute fiel nicht mal ein Tor. Dann aber brach sich die individuelle Überlegenheit der Dortmunder Bahn, und die Westfalen demonstrierten fünf Tage nach der wohl titelentscheidenden 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern, dass sie die Saison noch nicht abhaken. Trotzdem bleiben es bei fünf ausstehenden Spielen natürlich sieben Punkte Rückstand auf den sehr stabilen Tabellenführer aus München.

"Bayern wird Meister, und wir versuchen so schnell wie möglich, uns für die Champions League zu qualifizieren", hatte der BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Anpfiff gesagt. Wäre er Schachspieler, dann hätte er dem Münchner Kontrahenten damit sozusagen die Hand hingehalten als Geste der Kapitulation.