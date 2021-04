Von Thomas Kistner

Seit Monaten tobt der Grabenkrieg im Deutschen Fußball-Bund (DFB), unversöhnlich steht eine Funktionärsriege um Generalsekretär Friedrich Curtius dem Lager von Präsident Fritz Keller gegenüber. Nun halten die Anfeindungen zunehmend auch die Justiz auf Trab. Curtius hatte im März Kellers Büroleiter Samy Hamama fristlos gefeuert, die Sache geht vors Arbeitsgericht. Aber dem Generalsekretär droht nun selbst eine Abmahnung - und am Donnerstag teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft auf SZ-Anfrage, ob ihr eine Anzeige eines früheren DFB-Medienberaters gegen Keller oder Hamama vorliege, über eine Sprecherin mit: "Ich kann bestätigen, dass hier eine entsprechende Strafanzeige eingegangen ist." Man bestätige keine Namen. Aber auch so ist damit die nächste, womöglich letzte Eskalationsstufe erreicht.

Eine Anzeige gegen den DFB-Präsidenten von einem Dienstleister, dessen nur vage bekanntes, aber üppig besoldetes Wirken ein zentraler Punkt der internen Auseinandersetzungen ist: Der Vorgang wäre einmalig. Er wird auch intern als letzte Zuspitzung eingeschätzt, die Grabenkämpfer an der Verbandsspitze müssen sich nun eindeutig positionieren. Denn der DFB versinkt zu einem heiklen Zeitpunkt im Führungschaos: Nur Tage vor einer Sitzung der Europa-Union Uefa. Anfang nächster Woche wird in Montreux über die Vergabe von vier Spielen der Fußball-EM im Sommer an München entschieden; zugleich steht für die ewige Nummer zwei im DFB, Rainer Koch, die Berufung in den Uefa-Vorstand auf dem Spiel. Der Münchner Multifunktionär hat weder im Lager Kellers noch am Genfer See viele Freunde. Umso aufmerksamer wird die Kabale in Frankfurt nun auch in der Schweiz verfolgt.

Für den DFB indes liefern die jüngsten Vorgänge Aufschluss zum Kernthema, wer pikante Dinge an wen durchsticht. Der Sachverhalt im Schnelldurchlauf: Keller wollte Ende 2020 den Inhalten der von Curtius' Seite sehr diskret behandelten Tätigkeit des Medienberaters Kurt Diekmann auf den Grund gehen. Deshalb wies er seinen Mitarbeiter Hamama an, Einblick in eine Rechnung des Agenten an den DFB zu nehmen. Curtius glaubt, dass dieser Vorgang unberechtigt war, er feuerte den Mitarbeiter. Auch wurde Hamama verdächtigt, die Berater-Rechnung an das ZDF durchgestochen zu haben. Beweise dafür gibt es nicht.

Zwar gibt es bisher auch keine Beweise dafür, dass Diekmann DFB-Interna gegen Keller an Medien durchgestochen habe - doch die Causa Hamama ist jetzt zu einer Causa Curtius/Diekmann geworden.

Wie landeten Kellers Darlegungen beim Medienberater?

Keller hatte vor Wochen die DFB-Ethikkommission um Überprüfung des Hamama-Rauswurfs gebeten. Denn seinen Rechercheauftrag an den Büroleiter hatte er im Zuge einer Risikobewertung erteilt, weil der Präsident, erst seit Herbst 2019 im Amt, besorgt auf Steuer-Strafermittlungen schaut, die auch gegen eingesessene Funktionäre wie Curtius und Koch laufen. In der Rolle als mit seinem Vermögen haftender Vorstand eines gemeinnützigen Verbandes wollte er wissen, wofür die Mittel des DFB verwendet werden.

Keller schickte seine Darlegungen an die Ethiker. Und die fanden nicht nur dort einen großen Widerhall. Sachgemäß war das Dokument an Curtius weitergereicht worden - aber plötzlich meldete sich dazu der Medienberater bei den Ethikern zu Wort. Curtius, das ergaben die internen Recherchen, habe das vertrauliche Keller-Papier an Diekmann weitergereicht. Nach SZ-Informationen bewerteten Compliance-Experten und ein externer Arbeitsrechtler diese Weitergabe bereits als unzulässig; die DFB-Ethiker wollen sich dazu noch erklären. Was wohl überflüssig wäre, sofern das passiert, was die Sport-Bild am Mittwoch meldete: Der DFB mahnt seinen Generalsekretär ab. Offiziell blieb das bisher unwidersprochen.

Auf SZ-Anfrage, ob eine Abmahnung für Curtius in Vorbereitung oder bereits erfolgt sei, ließ der DFB bis Donnerstagabend unbeantwortet; desgleichen Nachfragen zu der Anzeige in Frankfurt. Gegenüber Sport-Bild hatte der Verband einen Medienanwalt zur etwaigen Abmahnung für Curtius erklären lassen: "Ihre Anfrage betrifft ausschließlich interne Sachverhalte, die noch dazu den vertraulichen Personalbereich betreffen. Wie Sie wissen, werden derartige Anfragen von meiner Mandantschaft weder beantwortet noch kommentiert."

Der DFB erlebt ein Intrigenspiel, das den rituellen Liga-Betrieb in den Schatten stellt

Eine Anzeige müsste der ohnehin höchst problematischen Weiterleitung des Keller-Schreibens an den Medienagenten eine neue Dimension geben. Denn der Berater soll, wie die SZ erfuhr, schon im März eine Klage-Androhung an Keller gesendet und dabei auf eine Passage aus Kellers Stellungnahmen zum Ethikverfahren verwiesen haben. Sollte diese Passage Bestandteil der Anzeige in Frankfurt sein, hätte die unerlaubte Weitergabe eines vertraulichen Präsidenten-Papiers an einen früheren Dienstleister gravierende Folgen ausgelöst. Aber auch sonst bleibt die Frage spannend: Auf welche Erkenntnisse, falls nicht auf Kellers vertrauliches Papier, stützen sich die Vorwürfe? Gibt es Zeugen gegen den Präsidenten auf der DFB-Chefetage; Leute, die dessen Aussagen an Dienstleister weiterreichen?

Keller bietet die explosive Gemengelage die Chance, jetzt glasklare Positionierungen von seinen internen Widersachern einzufordern. So der so. Das gilt gerade auch für Rainer Koch, der bisher Curtius' Lager zugerechnet wurde und ein langjähriger Bekannter des Medienberaters ist. Der DFB erlebt ein Intrigenspiel, das den rituellen Liga-Betrieb in den Schatten stellt. Aber die Uefa dürfte kein Interesse daran haben, sich nächste Woche Protagonisten dieses Spektakels ins eigene Haus zu holen.