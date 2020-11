Den Titelverteidiger des Pokals erwartet in der zweiten Runde ein Trip in den Norden - Dortmund reist zu einem Zweitligisten, Schalke in den Süden.

Titelverteidiger FC Bayern München hat in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals ein machbares Los erwischt und muss bei Zweitligist Holstein Kiel antreten. Dies ergab die Auslosung der Partien im Sportschau-Studio der ARD in Köln am Sonntagabend. Vize-Meister Borussia Dortmund zog die frühere Nationalspielerin Inka Grings als Gegner von Zweitligist Eintracht Braunschweig, der gegen den BVB Heimrecht genießt. Das Bundesliga-Topspiel der Runde ist das Duell von Europa-League-Starter Bayer Leverkusen mit Eintracht Frankfurt. Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig gastiert beim FC Augsburg.

Die Partien der zweiten Runde, an der die 32 Erstrundengewinner teilnehmen, werden am 22. und 23. Dezember ausgetragen und bilden damit den Abschluss eines turbulenten Fußball-Jahres 2020. Neben 16 Bundesligisten, elf Zweitligisten und zwei Drittligisten sind in Rot-Weiss Essen, dem SSV Ulm und dem SV Elversberg auch noch drei Regionalliga-Vertreter dabei. Die Bundesligisten Hertha BSC und Arminia Bielefeld sind in der ersten Runde ausgeschieden.

Die Übersicht zur zweiten Runde am 22/23. Dezember:

SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04

Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf

SV Elversberg - Bor. Mönchengladbach

SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg

Dynamo Dresden - Darmstadt 98

1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07

VfB Stuttgart - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

Hannover 96 - Werder Bremen

1. FC Köln - VfL Osnabrück

FSV Mainz 05 - VfL Bochum

Holstein Kiel - Bayern München

FC Augsburg - RB Leipzig

1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg - SV Sandhausen

Weitere Termine:

Achtelfinale: 02. Februar - 03. Februar 2021 Viertelfinale: 02. März - 03. März 2021 Halbfinale: 01. Mai - 02. Mai 2021 Finale: 13. Mai 2021 in Berlin