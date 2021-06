Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre EM-Generalprobe mit einer temporeichen Vorstellung voller Spielwitz souverän bestanden. Die DFB-Auswahl setzte sich in Düsseldorf gegen Außenseiter Lettland locker-leicht mit 7:1 (5:0) durch.

Robin Gosens (19.), Ilkay Gündogan (21.), Rückkehrer Thomas Müller (27.) und Serge Gnabry (45.) trafen alle schon vor der Pause, zudem unterlief Lettlands Torwart Roberts Ozols (39.) ein Eigentor. Vor 1000 Zuschauern legten nach dem Seitenwechsel Timo Werner (50.) und Leroy Sane (76.) nach, Aleksejs Saveljevs (75.) erzielte den Ehrentreffer des Außenseiters.

Zum Start der ersten paneuropäischen Endrunde trifft Löws Mannschaft am 15. Juni in München auf Weltmeister Frankreich. Auch die weiteren Begegnungen in Gruppe F mit Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) werden in der bayerischen Landeshauptstadt gespielt.