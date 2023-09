Hansi Flick macht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft neun Monate vor der Heim-EM einen großen Schnitt. Der Bundestrainer verzichtete bei der Nominierung für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich auf vermeintlich gesetzte Spieler wie Leon Goretzka, Timo Werner oder David Raum. Neu dabei ist überraschend der langjährige Premier-League-Profi Pascal Groß von Brighton and Hove Albion.

"Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Flick in einer Medienschalte am Donnerstag über seine harten Entscheidungen. "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne."

In seinen 24er-Kader kehrt der zuletzt abgestrafte Innenverteidiger Niklas Süle zurück. Jamal Musiala ist trotz einer Muskelverletzung dabei. Weitere prominente Namen, die auf der Liste fehlen, sind Matthias Ginter, Thilo Kehrer und Marius Wolf. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 9. September in Wolfsburg gegen Japan - bei der WM hatte Deutschland dieses Duell verloren, es war der Beginn eines Debakels. Es folgt das große Spiel in Dortmund gegen den Vizeweltmeister Frankreich (12. September). -

Das Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern München), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion), İlkay Gündoğan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Thomas Müller (Bayern München, nachnominiert)