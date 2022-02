DFB:Mysterium um die Adidas-Millionen

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner, Frankfurt/München

Der Showdown rückt näher. In vier Wochen wählt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine neue Verbandsspitze, am Freitag endet die Vorschlagsfrist für die Spitzenämter. Gesichert ist nur: Erstmals in der Verbandshistorie gibt es eine Kampfabstimmung ums Präsidentenamt; zwischen dem Favoriten Bernd Neuendorf, einem früheren SPD-Politiker, und dem langjährigen Bundesliga-Funktionär Peter Peters. Die Unruhe im Verband ist immens, und sie wächst. Das betrifft nicht nur die Ränkespiele ums neue Personaltableau, es mehren sich heikle Fragen zum Finanzbereich. Vieles spricht dafür, dass sich höchst Brisantes zusammenbraut bis zum Bundestag am 11. März.

Nach SZ-Informationen müssen sich die DFB-Oberen erneut mit diffizilen steuerrechtlichen Themen beschäftigen. Anfang der Woche erhielt der Verband Besuch von einem Vertreter des Bundesamtes für Steuern. Ein stattlicher Fragenkatalog soll diskutiert worden sein, darunter allerlei Punkte, die sich um die lange Werbepartnerschaft mit dem Ausrüster Adidas drehen. In dessen Zentrale in Herzogenaurach war der Fiskus schon im November aufgetaucht - im Zuge offenkundig erweiterter DFB-Ermittlungen.

Probleme mit der Steuer sind ein Dauerthema im Verband. Der im Vorjahr abgetretene Präsident Fritz Keller hielt entgeistert fest, die Behörde gehe beim Verband "ein und aus". In der Tat ist kaum mehr zu durchblicken, was die Finanzermittler alles ins Visier genommen haben. Begonnen hatte es mit einem (bis heute nicht abgeschlossenen) Verfahren zu den Millionen-Schiebereien rund um die WM 2006, die den Verband vorläufig für ein Jahr die Gemeinnützigkeit kosteten, es geht um zirka 20 Millionen Euro. Seither purzelten die Vorgänge nur so herein: von der Bandenwerbung bis zum Umgang mit Sachleistungen von Großsponsoren, von Beraterverträgen bis zur Abrechnung feuchtfröhlicher Feierlichkeiten.

Schon Ende 2020 eröffneten die Ermittler im Kontext des Adidas-Vertrages ein Verfahren gegen den DFB

Nun liegt den DFB-Verantwortlichen das Thema Adidas immer schwerer im Magen. Schon Ende 2020 hatten die Steuerbehörden im Kontext mit dem langjährigen Großsponsor ein Verfahren eröffnet. Es ging um den Verdacht, dass der Verband in Lohnsteuer-Anmeldungen sowie Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen von 2015 bis November 2020 unkorrekte Angaben gemacht habe. Dabei steht die Verbuchung von Sachleistungen im Fokus, die der Sportartikler neben seinen Millionensummen dem Verband zur Verfügung stellt: etwa Trikots, Schuhe oder Bälle ("Value in Kind"). Der DFB gab sich nach der Eröffnung des Verfahrens demonstrativ gelassen, erklärte aber zugleich, rein vorsorglich habe es eine Nachmeldung gegeben. Von rund 3,5 Millionen Euro war die Rede. Im November 2021 dann der nächste Warnschuss: Die Ermittler schauten diesmal direkt bei Adidas vorbei, um Unterlagen zur DFB-Verbindung mitzunehmen.

Nach SZ-Informationen dürfte diese eiserne Werbe-Ehe noch einen weiteren Torpedo bergen. Es geht um das Geld, das der DFB dafür erhält, dass Adidas sein Logo benutzen kann. Der Verband ist ja trotz seiner Größe und seiner Millionengeschäfte wie jeder eingetragene Verein ein steuerliches Zwitterwesen. Manche Einnahmen fallen in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, andere in die Vermögensverwaltung; der erste Bereich ist steuerpflichtig, der zweite steuerfrei. Die Logo-Einnahmen, die dem Vernehmen nach rund ein halbes Dutzend Millionen Euro betragen sollen, packten die DFB-Granden in den steuerfreien Bereich.

Intern löst diese Zuordnung nach SZ-Informationen schon länger großes Unbehagen aus. Bereits Anfang 2018 wies der damalige Finanzchef Ulrich Bergmoser die DFB-Spitze ganz explizit auf dieses Problem hin - als Teil einer umfangreichen Mängelliste, die er dem Verband zu seinem Ausscheiden hinterließ. Längst liegt das heiße Papier auch dem Fiskus vor, der es genau studiert haben dürfte.

Der Finanzexperte empfiehlt dringend ein Gutachten. Ob es das gab, sagt der DFB nicht

In Bergmosers Report ist das Jonglieren zwischen den steuerlichen Sphären ein Dauerthema. Explizit mit Blick auf die Logo-Nutzung hielt er fest, dass diese Einnahmen nur dann als steuerfrei verbucht werden könnten, wenn der Sachverhalt so im Vertrag mit Adidas separat aufgeführt sei; zudem sei im Vertrag der Wert für diese Nutzung festzulegen. Generell aber sei gar nicht geklärt, ob es überhaupt zulässig sei, auf diese Art einen Sponsorenvertrag aufzuteilen, wenn viele Leistungen daraus klar dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind - also dem steuerpflichtigen Bereich. Um eine unzulässige Steuerverkürzung zu vermeiden, warnte Bergmoser, sollte die Klassifizierung der aus der Logo-Nutzung stammenden Einnahmen als steuerfrei durch einen unabhängigen Gutachter überprüft werden. Und zwar: dringend.

Gab es seither ein solches Gutachten, das ja die eigenen Fachleute als dringlich einstuften? Diese Frage beantwortet der DFB nicht konkret, ebenso wenig wie die nach dem behördlichen Besuch zu Wochenbeginn. Der Verband übersendet auf einen detaillierten Fragenkatalog lediglich eine zusammenfassende Antwort. "Sämtliche den DFB betreffende Sachverhalte sind extern und intern steuerlich beraten, alle Sachverhalte sind rückhaltlos gegenüber den Beteiligten und dem Finanzamt offengelegt", schreibt er. Alle Erklärungen seien "ausnahmslos auf Vorgabe unserer externen steuerlichen Berater erfolgt". Man bitte um Verständnis, dass "wir uns zu Details aus Verträgen mit Dritten in der Öffentlichkeit nicht äußern können".

Die Aufregung ums Fiskalische passt in die Zeit, beim DFB brennt das Thema Finanzen an vielen Ecken. Das beginnt mit Versuchen, die Kompetenzen des internen Prüfungsausschusses zu stutzen, der in den vergangenen Monaten gegen erstaunliche interne Widerstände den Ungereimtheiten um den Kommunikationsberater Kurt Diekmann und dessen 360 000-Euro-Vertrag nachgespürt hatte. Und es endet nicht bei der Debatte um die Kosten für die neue Verbandszentrale, bei der die Frage ist, ob der ursprüngliche 150-Millionen-Euro-Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Wer wird neuer Schatzmeister? Stephan Grunwald oder Ralf Viktora?

In der Gemengelage fällt besonders ins Gewicht, wer Schatzmeister Stephan Osnabrügge beerbt. Der Bonner Arbeitsrechtler fungiert seit 2016 als oberster Finanzverantwortlicher, im Zuge des Machtkampfs kündigte er im Vorjahr an, sich im März zurückzuziehen. Nun geht hartnäckig der Verdacht um, dass der Hüter der umstrittenen DFB-Finanzen auch nach dem Ausscheiden im Dunstkreis der Verbandsgeschäfte erhalten bleiben soll; etwa in einer beratenden oder begleitenden Rolle bei der neuen DFB-GmbH, in der die Millionengeschäfte des Verbandes wie die Nationalmannschaft oder der Pokal gebündelt werden. Ob derlei vorgesehen sei, beantwortete der DFB zunächst gar nicht, auf konkrete Nachfrage folgte ein auffallend verrenkter Satz: "Seitens des DFB sind keine Verträge mit Herrn Osnabrügge bekannt und im Übrigen auch keine Gespräche hierüber."

Seitens des DFB? Gibt es noch eine andere Seite? Das lässt jedenfalls die Frage offen, ob es eine neue Beratertätigkeit im Umfeld der GmbH geben soll - wo solche Arbeiten künftig hauptsächlich ablaufen. Dass der DFB und sein Schatzmeister nicht kurz und knapp erklären, dass es keinerlei Kooperation nach dem Bundestag geben wird, nährt den Verdacht, dass die Liaison irgendwie fortgesetzt werden soll.

Auch für das Schatzamt stehen nun zwei neue Anwärter parat. Sollte Neuendorf Präsident werden, plant er mit Stephan Grunwald, einem Vertreter des norddeutschen Fußballs. Setzt sich Peters durch, tritt der Hesse Ralf Viktora als Schatzmeister an. Beide sind Unternehmensberater. Osnabrügge betonte zwar kürzlich, man müsse in der Rolle des Schatzmeisters kein Finanzexperte sein - aber die Steuererklärung unterschreibt dieser ja trotzdem. Viktora hütet seit 2016 die Finanzen des hessischen Verbandes; aus der Tätigkeit kennt er all die Beamten und Betriebsprüfer gut, die ja auch für den benachbarten DFB zuständig sind. Grunwald dürfte aufgrund seiner beruflichen Erfahrung ebenfalls um mögliche steuerrechtliche Fallstricke wissen, die Neueinsteigern in einer unübersichtlichen Finanzlandschaft drohen. Wer da nicht von Beginn an bedingungslos aufräumt, könnte sich selbst schnell in einem veritablen Minenfeld wiederfinden.