DFB-Team gegen Vietnam:Die Bundestrainerin ist sauer

Von Frank Hellmann

Ziemlich viele Menschen schwenkten am Samstag auf der sonnenüberfluteten Gegengerade der traditionsreichen Spielstätte am Bieberer Berg ihre roten Flaggen mit gelbem Stern. Dass ihr Nationalteam in Offenbach vorspielte, versetzte etliche Landsleute aus Vietnam in helle Aufregung. Bei der kommenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist Vietnam als Neuling dabei, es geht für die Fußballerinnen aus Südostasien dort um ein ehrbares Abschneiden. Dagegen haben sich die deutschen Spielerinnen eigentlich vorgenommen, den dritten Stern - also den nächsten Titel nach 2003 und 2007 - zu gewinnen.

Doch diesem Anspruch konnte die DFB-Auswahl im ersten WM-Vorbereitungsspiel nicht ansatzweise gerecht werden. Unterm Strich stand ein mühsamer 2:1-Arbeitssieg, der nicht geeignet war, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen - auch wenn in der Aufstellung viele Stammkräfte fehlten. Auch die extra eingeladenen Weltmeisterinnen von 2003 mit der damaligen Bundestrainerin Tina Theune, ihrer einstigen Co-Trainer Silvia Neid und Nia Künzer, die damals das Golden Goal im Finale köpfte, dürften mehr erwartet haben.

Unter den 13 652 Zuschauern feierten am Ende nur die asiatische Abordnung frenetisch. Wegen des späten Anschlusstreffers von Thanh Nha Nguyen in der Nachspielzeit (90.+2) folgte sogar noch eine Ehrenrunde - und reichlich Erinnerungsfotos. Derweil sprach Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an die deutschen Fans fast schon eine Entschuldigung aus. "Das ist nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Es gibt in allen Bereichen noch ganz viel zu arbeiten und ganz viel zu tun. Wir sind bei 40 Prozent", sagte die 55-Jährige im ZDF.

Trotzdem hätte sie sich gewünscht, dass ihr Ensemble die von ihr ausgegebene "Fehlertoleranz" nicht dermaßen ausreizt. Im athletischen Bereich werde man die nächste Zeit vorankommen, "die Fitness schieben wir nach oben, aber ich weiß nicht, ob jede Spielerin unsere Prinzipien bei der Positionierung verstanden hat". Außerdem habe die Bundestrainerin bei einigen Basistugenden "einen anderen Anspruch" an ihre Spielerinnen.

Die meisten Spielerinnen aus Wolfsburg und München fehlten

Ein feiner Hackentreffer von Paulina Krumbiegel auf Vorlage von Nicole Anyomi (3.) weckte frühe Erwartungen, die lange nicht erfüllt wurden. Immerhin schaffte die eingewechselte Janina Minge noch einen zweiten Treffer (80.). Lena Lattwein fand deutliche Worte für den zusammenhanglosen Auftritt: "Das war eine zusammengewürfelte Mannschaft, aber so wild haben wir auch gespielt. Wir müssen uns in vielen Bereichen steigern. Wir hatten offensiv keinen Zug zum Tor und defensiv eine schlechte Positionierung."

Nach der erst am vergangenen Dienstag angelaufenen Vorbereitung mit erst drei Trainingseinheiten bleibt als Erklärung für diese durchwachsene Vorstellung, dass die meisten Spielerinnen vom VfL Wolfsburg und vom FC Bayern noch fehlten. Die Münchner hatten mit ihrer verspäteten Abstellung von fünf Akteuren natürlich Mitschuld am unrunden Auftritt, weil niemand aus dem Quintett mitspielte.

An Laura Freigang läuft das Spiel weitgehend vorbei

Dass der Rest des Kaders dennoch klare physische Vorteile gegen diesen im Schnitt einen halben Kopf kleineren Gegner nicht ausspielte, sah verstörend aus. Gut aus deutscher Sicht, dass von dem vor drei Wochen noch im Champions-League-Finale geforderten Akteuren des VfL Wolfsburg nicht noch Torhüterin Merle Frohms geschont wurde, die nicht nur bei einem Fernschuss von Thin Van Duong famos rettete (42.). Als Sophia Kleinherne einen schlimmen Fehlpass spielte, schoss Kapitänin Hai Yen Pham zum Leidwesen ihrer Anhänger nur ans Außennetz (77.).

Auch im Vorwärtsgang klappte bei den Deutschen nicht wirklich viel. So lief das Spiel beispielweise an der auf mehr Einsatzzeit drängenden Laura Freigang vorbei. So wichtig die Führungsspielerin von Eintracht Frankfurt für die Harmonie ist, sucht sie auf dem Platz im DFB-Dress weiter ihre Rolle. Dabei sollten sich laut Voss-Tecklenburg doch die "Spielerinnen im Selektionsprozess" zeigen.

Detailansicht öffnen Der Auftakt war elegant: Paulina Krumbiegel trifft per Hacke zum 1:0. (Foto: Mirko Kappes/foto2press/Imago)

Doch unendlich Zeit, bis zum Abflug am 11. Juli nach Sydney an der Abstimmung zu feilen, ist eben auch nicht. Das erste Trainingslager endet bereits am Dienstag, ein zweites steigt dann vom 2. bis 8. Juli, wobei die darin integrierte WM-Generalprobe gegen Sambia in Fürth (7. Juli/20.30 Uhr/ARD) einen "emotionalen Push" (Voss-Tecklenburg) geben soll.

Es braucht aber auch einen fußballerischen Schub, wenn dieses Team nach der zumindest in der Theorie machbaren Vorrunde gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) vor einer Achtelfinalhürde wie Brasilien oder Frankreich stehen sollte. Sonst könnte die in deutschen Großstädten angelaufene WM-Kampagne zum Erwerb des dritten Sterns schnell ins Leere laufen.