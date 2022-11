Mein Name ist Füllkrug, ich bin von Beruf Stürmer und ich würde dann ab hier übernehmen und ein Tor machen: Ungefähr so muss das am Sonntagabend abgelaufen sein.

Von Martin Schneider, al-Chaur

Oft ist es ja ganz gut, einfach die Personen sprechen zu lassen, die am nächsten dran waren, denn die müssen es schließlich am besten gesehen haben. Also, Herr Füllkrug, wie war die Szene aus Ihrer Sicht, als Sie Deutschland mit dem Tor zum 1:1 in der 83. Minute gegen Spanien zurück in die WM gebracht haben?