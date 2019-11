Marc-André ter Stegen

Durfte nicht in seiner Heimatstadt Mönchengladbach spielen - dafür nun in Frankfurt eine Halbzeit lang mit sehr gesangfreudigen nordirischen Fans im Rücken. Die konnten ihr Glück kaum fassen, als der Schuss von Michael Smith nach sieben Minuten neben dem akkurat gestreckt fliegenden ter Stegen vor ihnen einschlug. Was das nun für das Duell mit Manuel Neuer bedeutet? Eher wenig.