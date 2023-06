Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist immer interessant zu beobachten, was Sportler im Moment des größtmöglichen Triumphes tun. Es gibt Zu-Boden-Werfer, Brusttrommler, Jubelsprinter - und natürlich jene, die irgendwo raufklettern, im Fanmeer baden und mit ausgestreckten Armen so tun, als wäre ihnen gerade was Transzendentes gelungen. Der serbische Basketballprofi Nikola Jokic war am Montagabend, nachdem seine Denver Nuggets den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen hatten: der Trostspender.

Jokic ging nicht zu seinen Kollegen. Nicht zu Ehefrau Natalija, mit der er seit Schulzeiten liiert ist und die mit der 21 Monate alten Tochter Ognjena auf dem Arm freudig rumhüpfte. Nicht zu Bruder Strahinja, eine Ein-Mann-Naturgewalt, der kürzlich Lakers-Edelfan Jack Nicholson einnordete und nun vor Rührung heulte. Nicht zu den Nuggets-Fans, die nach dem 94:89-Sieg im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie gepflegt eskalierten. Nicht zu Promis am Spielfeldrand wie etwa Sängerin Ciara, Footballer Russell Wilson oder den South-Park-Erfindern Trey Parker und Matt Stone. Jokic ging zu jedem einzelnen Akteur von Finalgegner Miami Heat, schüttelte ihre Hand oder umarmte sie - und sprach ein paar lindernde Worte.

Nachdem Jokic dann nickend ein paar Danksagungen aus dem eigenen Team erhalten hatte, wurde er auch schon abgeführt von PR-Leuten. Wer im US-Sport einen Titel gewinnt, darf ja nur ein paar Sekunden lang jubeln, dann wird man erstmal vor eine Kamera geführt und muss erklären, wie es sich anfühlt. Die Antwort von Jokic enthielt in einem Satz fünf Mal das Wort "Team".

Man überprüft am Ende so einer Saison stets, warum nun wer gewonnen hat und was das in einem größerem Zusammenhang bedeutet; für Akteure, Vereine, Liga und Sportart. Die naheliegende Lösung wäre es nun, Jokic zum Megastar auszurufen, der seine noch immer sehr junge Laufbahn - er absolvierte gerade seine achte NBA-Saison - nach zwei individuellen Auszeichnungen zum jeweils wertvollsten Spieler (2021 & 2022) mit dem Titel veredelte.

Der in diesen Playoffs den 57 Jahre alten Rekord von Wilt Chamberlain für die meisten Triple Doubles brach: zehn Mal gelangen ihm jeweils zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien; er pulverisierte die alte Bestmarke (sieben) also, wie sonst nur gedopte Sportler Rekorde pulverisieren. In Spiel drei schaffte er 30 Zähler, 20 Rebounds und zehn Zuspiele, die erste 30-20-10-Finalpartie der NBA-Geschichte. Und er schaffte als erster Spieler ein Triple-Double im Schnitt in den Playoffs und den Titel.

Detailansicht öffnen Jokic, der Händeschüttler: Nach dem Spielende ging der Center der Nuggets zu den Heat-Angestellten und Spielern und tröstete die Verlierer. (Foto: Justin Edmonds/Getty Images via AFP)

Jokic wirkt oft wie ein Zocker, der es sich leisten könnte, vom Strand in die Halle zu kommen, weil er von der Natur mit 2,11 Meter Höhe, Bewegungstalent und Ballgefühl gesegnet ist. Das stimmt aber nicht. Wie Michael Jordan, Muhammad Ali oder Roger Federer ist Jokic ein Beispiel dafür, wie viel harte Arbeit nötig ist, damit das Schwere so leicht aussieht - und ja, der Vergleich mit den Allergrößten des Sports ist bewusst gewählt. Jokic ist auf dem Weg dorthin, definitiv.

"Er taucht nicht einfach auf und tut diese Sachen", sagte Nuggets-Trainer Michael Malone über die Leichtigkeit im Spiel des Centers. Wie er einen Ball gefühlvoll in den Korb legt. Wie er Mitspieler findet, weil er offenbar Augen im Hinterkopf hat. Wie er Gegner übertölpelt, indem er ihnen den Ball gegen den Bauch drückt, wenn sie im Aus stehen, um seinem Team einen Einwurf zu sichern. Malone sagt: "Es wird mir nicht genügend berichtet darüber, wie viel Zeit er investiert, um an seiner Kunst zu feilen." Er sagte nicht Talent, er sagte: Kunst.

Vielleicht sollte man es so beschreiben: In einer NBA-Ära, in der aufgrund von Regeln wie Gehaltsobergrenze die Besten dorthin wechseln können, wo sie sich einen einfachen Weg zu Titeln (gell, Kevin Durant) oder die meiste Zeit für außersportliche Aktivitäten (gell, LeBron James) versprechen, haben die Nuggets eine Topf-Deckel-Situation mit Jokic erreicht - so wie es die Dallas Mavericks einst mit Dirk Nowitzki geschafft haben. Im beschaulichen Denver wird er, genau wie Nowitzki seine Situation mal beschrieb, "nicht wie ein Stier am Nasenring durch die Stadt gezogen". Sie haben ihm Leute an die Seite gestellt, die wissen, dass sie als Team und Individualisten davon profitieren, wenn sie Jokic sein lassen, wie er ist. Oder wie er selbst findet: "Ich muss nicht punkten, um eine Partie zu prägen."

Bestes Beispiel dafür war diese letzte Partie der Saison. Die Nuggets, bekannt für ihre spielfreudige Offensive, taten sich schwer gegen die Heat-Straßenköter-Defensive; die meiste Zeit lagen sie zurück. "Deshalb macht Basketball so viel Spaß", sagte Jokic danach: "Du kannst nicht alles planen, manchmal musst du reagieren und zeigen, dass du gewinnen kannst, auch wenn ein Spiel nicht läuft, wie du dir das vorgestellt hast." Denver holte bedächtig auf, es war bis zum Ende spannend. Es trafen Jokics Kollegen, Jamal Murray etwa (insgesamt 14 Punkte), Michael Porter (16), Kentavious Caldwell-Pope (elf) oder Bruce Brown (zehn).

Der Beitrag zum Gelingen von Jokic trotz weniger Punkte am Ende: unermesslich, allein wegen der Präsenz unter dem Korb - und keine Sorge, die statistischen Werte (28 Zähler und 16 Rebounds) waren dennoch außerordentlich.

So wie man sich bei Nowitzki niemals hätte vorstellen können, dass er mal woanders als in Dallas spielen würde, dürfte Jokic in Denver bleiben - und das führt natürlich zur Frage: Kommt da noch mehr, wie bei den Showtime-Lakers in den 1980ern, den 90er-Bulls oder den Golden State Warriors zuletzt? Jokic ist 28, Murray 26, Porter jr. 24. Die drei sind bis mindestens 2025 an die Nuggets gebunden, Murray dürfte dann in Denver verlängern. Sie dürften also zusammenbleiben, und sie könnten diese Liga prägen als Abkehr von den Brusttrommlern und Arm-Ausbreitern der jüngeren Vergangenheit - gemeinsam mit Giannis Antetokuonmpo von den Milwaukee Bucks, der ähnlich gelassen umgeht mit den Blendern Triumph und Niederlage.

Als Jokic nämlich direkt nach dem Trostspenden für die Unterlegenen gefragt wurde, wie er sich denn nun anfühle, dieser erste NBA-Titel seines Lebens, sagte er nur: "Gut. Wir haben unsere Arbeit erledigt. Jetzt können wir endlich nach Hause gehen."