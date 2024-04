Deutsche Eishockey-Liga:ERC Ingolstadt holt Torjäger Riley Sheen

Der ERC Ingolstadt hat sich für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Stürmer Riley Sheen verstärkt. Der Kanadier kommt vom EV Zug und erhält nach Klubangaben einen Einjahresvertrag. Der 29-Jährige kennt die DEL bereits aus der Saison 2021/22, als er für Aufsteiger Bietigheim mit 64 Scorerpunkten herausragte und zum Spieler des Jahres in der Liga gewählt wurde. Danach ging er zu Rögle BK nach Schweden, erst vor wenigen Monaten holte ihn der EV Zug in die Schweiz.