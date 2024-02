DEL:EHC München wird ausgekontert

Der EHC Red Bull München ist im letzten Spiel vor der Länderspielpause auf Tabellenplatz sechs in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) abgerutscht. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm 0:2 bei den Grizzlys Wolfsburg, die vor dem Spieltag punktgleich mit den Münchnern waren. Bei den Gästen kehrte der zuletzt erkrankte Angreifer Markus Eisenschmid zurück, zudem gab der erst am Freitag verpflichtete Verteidiger Les Lancaster sein Debüt. Kurzfristig musste indes der erkrankte Filip Varejcka passen.

Welch prominente Rolle Lancaster einnehmen könnte, wurde gleich deutlich. Der 28-Jährige sammelte viel Eiszeit und spielte auch in Überzahl. Allerdings stand er in Minute 23 auf dem Eis, als Wolfsburgs Justin Feser ein Solo startete und Mathias Niederberger im EHC-Tor zum 1:0 überwand. Der EHC reagierte druckvoll, Kapitän Patrick Hager (27.) und Ben Smith (36.) scheiterten am Gestänge, mehrmals war Wolfsburgs Torhüter Dustin Strahlmeier zur Stelle. "Wir haben viel investiert, aber leider unsere Torchancen nicht genutzt", sagte Söderholm. Die Konteranfälligkeit war schon zuletzt beim 6:4-Sieg gegen Straubing ein Thema gewesen - diesmal wurde sie bestraft: Ein weiterer Wolfsburger Konter brachte durch Ryan O'Connor das vorentscheidende 2:0 (46.), auch bei diesem Treffer stand Lancaster auf dem Eis. Der starke Strahlmeier kam am Ende auf 34 Paraden. Für die Münchner geht es nach der Länderspielpause am 15. Februar daheim gegen die Schwenninger Wild Wings weiter, die in der Tabelle überraschend vor ihnen liegen.