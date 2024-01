Die Party im Londoner Alexandra Palace geht wieder los. Am 15. Dezember startete die Darts-WM 2024. Mit dabei: fünf Deutsche, die leider allesamt in der 3. Runde rausflogen.

Von Michael Schnippert

Verrückte Kostüme, viel Bier und die tiefe Stimme von Russ Bray: Die Darts-WM 2024 wird in London Tausende Zuschauer vor Ort im legendären Alexandra Palace und Millionen am TV begeistern. Vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 flogen wieder die Pfeile auf die runde Scheibe mit dem "Bulls Eye". Und am Ende jubelt wieder ein Engländer.

Luke Humphries holte sich den Titel im Finale gegen das Wunderkind Luke Litter. Der 16-Jährige hielt gut mit, verlor aber fünf Sätze am Stück - und am Ende feierte der leicht favorisierte "Cold Hand Luke" seinen ersten Triumph.

Alles Wissenswertes rund zur Darts-WM.

Fünf Deutsche am Start

Es war historisch: Insgesamt waren fünf Deutsche am Start, vier waren auch in der dritten Runde. Doch bereits im Achtelfinale war kein deutscher Teilnehmer mehr dabei.

Clemens Gabriel scheiterte an Dave Chisnall auch aufgrund seiner katastrophalen Doppel-Quote (unter 25 Prozent) mit 1:4. Ricardo Pietreczko hatte den großen Favoriten Luke Humphries am Rande einer Niederlage. Er verspielte jedoch eine 3:1-Führung im Hexenkessel "Ally Pally". Ähnlich knapp war es bei Martin Schindler. Er hatte auch schon 2:0 und 3:2 gegen den Halbfinalisten Scott Williams geführt. Florian Hempel hatte gegen Stephen Bunting gar keine Chance beim 0:4, obwohl gut spielte. Aber Bunting mit einem Average von 101,15 war nicht zu schlagen. Einzig Dragutin Horvat musste in Runde eins die Segel streichen.

Die deutschen Spiele bei der Darts-WM

3. Runde:

Mittwoch, 27.12., 13.40 Uhr: Martin Schindler (26) gegen Scott Williams (England) 3:4

(26) gegen Scott Williams (England) 3:4 Mittwoch. 27.12., 15.00 Uhr: Gabriel Clemens (22) gegen Dave Chisnall (11/England) 1:4

(22) gegen Dave Chisnall (11/England) 1:4 Donnerstag, 28.12., 13.40 Uhr: Florian Hempel gegen Stephen Bunting (18/England) 0:4

gegen Stephen Bunting (18/England) 0:4 Donnerstag, 28.12., 21.15 Uhr : Ricardo Pietreczko gegen Luke Humphries (3/England) 3:4

2. Runde:

21.12.: Gabriel Clemens gegen Man Lok Leung (Hongkong) 3:1

gegen Man Lok Leung (Hongkong) 3:1 22.12.: Florian Hempel gegen Dimitri van den Berg (Belgien), 3:2

gegen Dimitri van den Berg (Belgien), 3:2 22.12.: Martin Schindler gegen Jermaine Wattimena (Niederlande) 3:1

gegen Jermaine Wattimena (Niederlande) 3:1 23.12.: Ricardo Pietreczko gegen Callan Rydz (England) 3:2

1. Runde:

17.12.: Florian Hempel gegen Dylan Slevin (Irland) 3:1

gegen Dylan Slevin (Irland) 3:1 19.12.: Dragutin Horvat gegen Mike De Decker (Belgien) 0:3

gegen Mike De Decker (Belgien) 0:3 19.12.: Ricardo Pietreczko gegen Mikuru Suzuki (Japan) 3:0

Darts-WM im TV

Wie in den vergangenen Jahren auch überträgt der Spartensender Sport1 alle Sessions live im TV und im Livestream. Kommentator ist Basti Schwele gemeinsam mit Experten wie Robert Marijanovic und Max Hopp. Als Moderatorin vor Ort ist Katharina Kleinfeldt.

Spielplan der Darts-WM 2024

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze holen, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der "Best-of-Seven"-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird "Best-of-Eleven" gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

13.30 Uhr: 2 x 1. Runde und 2 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 1 x 3. Runde und 2 x 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 4. Runde

20.00 Uhr: 3 x 4. Runde

Montag, 1. Januar 2024

13.30 Uhr: 2 x Viertelfinale

20.00 Uhr: 2 x Viertelfinale

Dienstag, 2. Januar 2024

20.45 Uhr: Rob Cross (8) gegen Luke Littler 2:6

2:6 22.30 Uhr: Scott Williams gegen Luke Humphries (3) 0:6

Mittwoch, 3. Januar 2024

21.00 Uhr: Finale Luke Littler gegen Luke Humphries (3) 4:7

Preisgeld-Verteilung im Überblick

Insgesamt werden bei dem Turnier rund 2,5 Millionen Pfund (knapp drei Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit bleibt das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr unverändert.