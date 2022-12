Kommentar von Martin Schneider

Als am Morgen des 28. Dezember die TV-Zuschauerzahlen eintrudelten, da jubelten die sogenannten Branchendienste: "Darts-WM katapultiert Sport1 in die erste Quoten-Liga", schrieb eine der Internetseiten, die regelmäßig Einschaltquoten veröffentlichen. Sogar auf einer Stufe mit RTL befinde sich der Sportspartensender damit. Durchschnittlich 900 000 Zuschauer hätten das dramatische Spiel des Deutschen Gabriel Clemens gesehen, 7,8 Prozent in der Zielgruppe, für die Werbung gemacht wird, der Wert sei "herausragend".

Sind die Deutschen also heimlich ein Volk von Pfeilwerfern geworden? Ein kurzer Blick in die Statistik zeigt: nein. Ungefähr 17 000 Menschen betreiben den Sport hierzulande organisiert und damit weniger als Kickboxen, Boule oder Fechten. Woher dann die Begeisterung?

Des Rätsels Lösung liegt auch in dieser speziellen Zeit des Jahres nach Weihnachten und um Silvester, in der die Wochentage verschwimmen und der Bauch noch dick vom Weihnachtsessen ist. In dieser Zeit hat auch eine andere Sportart einen festen Platz im deutschen Wohnzimmer, obwohl kaum jemand sie selbst betreibt: Skispringen in Form der traditionellen Vierschanzentournee. Beide Disziplinen haben so gut wie nichts gemeinsam. Schaut man sich die körperliche Statur der Athleten an, könnte man sogar auf die Idee kommen, dass es Antipoden der Sportlandschaft sind.

Aber beide Sportarten haben sich einen nahezu idealen Platz im Jahresterminkalender gesichert. Die Tage am Ende und am Anfang eines jeden Jahres bieten vier große Vorteile auf einmal. Erstens: Viele Leute sind zu Hause. Zweitens: Viele dieser Leute haben Zeit. Drittens: Das Wetter ist meist so schlecht, dass Fernsehen eine akzeptable Freizeitbeschäftigung ist. Und viertens: Es kommt kein Fußball. Punkt vier trifft vor allem in Deutschland zu, in der englischen Premier League wird munter weiter gekickt, aber in England spielen auch mehr als 17 000 Menschen Darts.

Fast jede Sportart führt ihren eigenen Kampf um Zuschauer. Mehr Aufmerksamkeit ist gleichbedeutend mit mehr Geld, und diejenigen, die schon viel haben, wollen natürlich immer noch mehr, weswegen sich auch der Fußball-Terminkalender immer weiter aufbläht. So lange die Leute den weltweit populärsten Sport nicht satt haben, wonach es trotz aller Meldungen über Verdruss nicht in relevantem Maße aussieht, müssen andere Sportarten im Kampf vor der Fernbedienung gegen den Fußball antreten. Oder sich clever die Lücken suchen.

Jahrelang war der Wintersport Meister dieser Disziplin, weil durch abgestimmte Startzeiten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF an grauen Winterwochenenden stundenlang Biathlon, Ski alpin und Rodeln senden konnten. Sommersportarten zogen spät nach. Der Erfolg der European Championships in München zeigt aber, dass das Konzept auch ohne optimales Fernsehwetter funktionieren kann - also die Sonne scheint.

Darts, das in seiner heutigen Event-Form übrigens auf den Sportpromoter Barry Hearn zurückgeht, hat den Mut zur Lücke gezeigt und gewonnen. Wie wichtig die Lücke ist, sieht man auch daran, wie viele Menschen Darts gucken, wenn sich das Fenster zwischen Weihnachten und Neujahr wieder geschlossen hat. Die Quoten bewegen sich ungefähr auf dem Niveau einer Sportart, die in Deutschland nur knapp 17 000 Menschen betreiben.