Interview von Sven Haist, London

"One-hundred-and-eighty": Mit seinem markanten Ausruf der Höchstpunktzahl "180" - drei Würfe ins Feld der Dreifach-20 - hat der Schiedsrichter und Caller Russ Bray den Dartssport geprägt. Er hat das Pfeilewerfen aus den britischen Kellerkneipen auf die internationalen Showbühnen gebrüllt - und sich selbst in die Herzen der Fans. Sein Spitzname ist "The Voice", und seine unverwechselbar kräftige Stimme ist mittlerweile nicht nur überall auf Turnieren zu hören, sondern auch auf Apps, Anrufbeantwortern und in Werbetrailern. Die 180 hat sein Leben geprägt: Bray hat sie in allen möglichen Sounds und Sprachen ins Mikrofon geschrien. Sie ist sogar in seiner Telefonnummer und in seiner E-Mail-Adresse enthalten.