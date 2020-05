Wer je bei einer Eröffnungs- oder Schlussfeier von Olympischen Spielen gewesen ist, wird überrascht festgestellt haben, dass auf seinem Sitzplatz ein Präsent für ihn bereitlag, ein vom Veranstalter zusammengestelltes Päckchen mit Handschuhen, Taschenlampen, Wärmedecken. Bei den Winterspielen in Turin 2006 gab es obendrauf noch eine Kuhglocke, in Pyeongchang 2018 eine Pudelmütze. Diese Souvenirs werden natürlich nicht aus Großzügigkeit ans Publikum weitergereicht, sondern mit Kalkül. Eröffnungs- und Schlussfeiern gehören zu den weltumspannenden Fernsehereignissen, da sollen die Übertragungen entsprechend rüberkommen, im Sport geht es ja immer um: die Bilder. Zuschauer, die sich die Pudelmütze aufsetzen, erklären ihre Bereitschaft, Teil der Inszenierung zu werden. Und wenn sie sich den bereitliegenden weißen Plastik-Poncho überziehen, und alle anderen ziehen sich auch ihren weißen Poncho über, dann sieht das Stadion bei Winterspielen im Fernsehen vereist und schneeweiß aus und also genau so, als gäbe es den Klimawandel nicht.