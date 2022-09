Claudio Pizarro:Zum Abschied eine peruanische Fiesta

In Bremen einfach ein Stück größer: Claudio Pizarro (Mitte) an seinem Abschiedsabend im Weserstadion.

Von Karoline Kipper

Er ist der letzte, der ins Stadion kommt. Begrüßt wird Claudio Pizarro von 40.500 Stimmen, die im ausverkauften Weserstadion aus vollem Herzen "PIZARROOO-OHOOOO" für ihn singen. Und der Besungene lächelt. Natürlich. Jeder der anwesenden Fußballer, der an diesem Abend gefragt wird, was den erfolgreichsten ausländischen Spieler und ältesten Bundesliga-Torschützen ausmacht, sagt das gleiche: Sein Lächeln, sein Charisma, seine positive Ausstrahlung.

Pizarro, mittlerweile 43 Jahre alt, läuft bei seinem Abschiedsabend, der wegen der Pandemie auf den Herbst 2022 verlegt werden musste, gleich für drei verschiedene Mannschaften auf: Claudios Amigos, den FC Bayern und Werder Bremen. Drei Mannschaften, prall besetzt mit Bundesliga-Legenden: Arjen Robben, Giovane Elber, Markus Rosenberg und Naldo - um nur ein paar zu nennen.

Werders Stadionsprecher und menschgewordenes Fußballmuseum Arnd Zeigler hatte in den Vorbereitungen zu Pizarros Abschiedsspiel festgestellt, dass der Peruaner auf den Autogrammkarten des FC Bayern als 1,84 Meter groß bezeichnet wird, während ihm auf denen bei Werder zwei Zentimeter mehr zugestanden werden. Zeigler schließt daraus, dass Pizarro in Bremen einfach noch ein Stück größer sei. Sogar Pizarros Mutter sagt, dass sie in Bremen eine besondere Liebe für ihren Sohn spüre.

Zur Nostalgie des Abends gehört natürlich auch "Pizatoni"

Für eine ganze Generation an Bremer Fans gab es kein Werder ohne den regelmäßig wiederkehrenden Pizarro. Für viele ist dieses Spiel deshalb auch der Abschied von einer Zeit, in der die Mannschaft in grünen Trikots den schönsten Fußball gespielt hat. Selbst als Pizarro gerade mit den Bayern Titel gewann, war da zum Beispiel Johan Micoud, der die elegantesten Tore der Vereinsgeschichte schoss. Und der französische Winzer ist natürlich bei Claudios Fiesta dabei. Dieses Abschiedsspiel ist auch eine Gelegenheit, eine Zeit, die so nie wiederkommen wird, noch einmal hochleben zu lassen.

Detailansicht öffnen Auch Ailton, wie immer körperlich in Bestform, ist gekommen, um seinen alten Sturmpartner zu verabschieden. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Zur Nostalgie des Abends gehört auch "Pizatoni". Claudio Pizarro und Ailton Gonçalves da Silva passen sich die Bälle zu, als wäre es wieder 1999. Damals kam der 20-jährige Pizarro gerade aus Peru nach Deutschland. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählte er, dass sein kongenialer Partner zu diesem Zeitpunkt von Werder Bremen bereits die Nase voll hatte und nach Brasilien abreisen wollte. Die Aussicht, mit Pizarro gemeinsam zu stürmen, überzeugte Ailton dann doch.

Die Marketingabteilung von Werder Bremen hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass einen Pizzaschneider in den Verkauf zu bringen. Er gehört zu einer ganzen, peruanisch angehauchten Sonderkollektion. Das Highlight: ein Wendetrikot, bei dem alle Erfolge Pizarros im Muster geschrieben sind. Dafür gab es einen größeren Andrang als auf das modisch streitbare, lachsfarbene Auswärtstrikot der aktuellen Saison.

Beliebt wäre ein aktuelles Exemplar mit der Nummer 14 und Pizarros Name mit Sicherheit. "Er ist der einzige Spieler, den ich jemals nach einem Trikot gefragt habe", sagt Mario Gomez. Gomez ist für das schönste Tor des Abends verantwortlich. Torhüter Felix Wiedwald, ein Vertreter aus Werders unstetigeren Zeiten, ließ die kurze Ecke frei und Gomez legt den Ball so schön an ihm vorbei, dass im Weserstadion ein Tor eines Spielers im Bayern-Trikot mit einer LaOla gefeiert wurde - vermutlich zum ersten und letzten Mal.

Jan Delay dichtet für Pizarro einen seiner Songs um

Aber Pizarro vereint eben beide Welten: Er pokert mit Max Kruse, aber er schafkopft mit Phillip Lahm. Giovane Elber drückte es folgendermaßen aus: "Die Fans haben uns immer gehasst und das war so schön." Elber schießt beim Abschiedsspiel die wahrscheinlich erste Ecke seiner Karriere und bereitet ein Tor vor. Auf die Frage, woran er bei Pizarro denken müsse, antwortet der 50-Jährige: "Spaß, toller Fußballer und Oktoberfest". Na klar, jene Geburtstagsfeier auf der Wiesn, von der sein damaliger Coach Ottmar Hitzfeld gar nicht angetan gewesen sei. Während Elber im TV-Interview in dieser Anekdote schwelgt, verpasst er den Anstoß zur letzten Partie des Abends, auch egal. Alle Spiele gehen unentschieden aus.

Detailansicht öffnen Noch eine Ehrenrunde für Claudio Pizarro, danach ist seine lange Karriere tatsächlich beendet. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

"Es war anstrengend, 60 Minuten habe ich lange nicht gespielt", erklärt Max Kruse, der in Wolfsburg aktuell ja lediglich zuschaut. Spielerisch hätten die Legenden "das Gefühl am Ball nie verloren", analysiert Kruse weiter. Fallrückzieher, Rabona, Panenka, alles wird probiert (auch wenn wenig gelingt). Am schönsten tänzelt aber Pizarro über den Platz, auch zwei Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende im Sommer 2020. Er schießt zum Abschied vier Tore, und als er in der letzten Minute ausgewechselt wird, wird es emotional.

"Niemals geht man so ganz" von Trude Herr schallt es aus den Boxen und Tränen laufen über Pizarros Gesicht. Ein kurzer, andächtiger Moment, aber da hüpft schon Sänger Jan Delay aus den Katakomben und läutet mit seinem leicht abgeänderten Hit "Pizarro macht das klar" die nächste Phase der Fiesta ein. Natürlich singt Delay auch seine Liebeserklärung an den Klub, leicht pathetisch heißt es darin: "Wir haben den Regen im Gesicht, aber die Sonne in der Seele." Und die Sonne in der Bremer Seele lacht mit Sicherheit wie Claudio Pizarro.