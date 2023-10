Der französische Fußball-Trainer Christophe Galtier folgt dem Ruf des Geldes und wechselt nach Katar. Der 57-Jährige, der in seiner Heimat mit dem OSC Lille (2021) und Paris St. Germain (2023) die Meisterschaft holte, schließt sich Titelverteidiger Al-Duhail an. Galtier folgt auf den früheren argentinischen Torjäger Hernan Crespo, dessen Entlassung der Klub am Mittwoch verkündet hatte. Bei Al-Duhail trainiert Galtier unter anderem den ehemaligen Bayern-Profi Philippe Coutinho.