Von Felix Haselsteiner

Matthias Jaissle gab nicht auf. Auch in der vorletzten Minute des Achtelfinal-Rückspiels beim FC Bayern, beim Stand von 1:7 aus Salzburger Sicht, blieb Jaissle an der Seitenlinie stehen und versuchte, dem 18-jährigen Dänen Maurits Kjaergaard einen Hinweis zum Anlaufverhalten als Stürmer zu übermitteln. Der junge Stürmer, wenige Minuten vorher noch Torschütze des Ehrentreffers, blickte in Richtung von Jaissle, drehte sich dann einmal um die eigene Achse und verpasste so, dass Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano hinter seinem Rücken vorbeigelaufen war. Jaissle applaudierte ihm trotzdem aufmunternd zu, denn es ging für den FC Red Bull Salzburg ohnehin längst nicht mehr darum, den FC Bayern noch irgendwie aufzuhalten.

Ob man aus dem Spiel Lehren ziehen könnte, wurde Jaissle, 33, nach dem Spiel gefragt, in seiner Antwort sprach er darüber, dass er in der Halbzeit an die "Haltung" seiner Spieler appelliert hatte. "Es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine junge Mannschaft nach einem 0:4 zur Halbzeit noch dagegen stemmt", sagte Jaissle, die Einstellung sei ihm wichtig gewesen. Darauf, dass er die jüngste Mannschaft des Wettbewerbs trainiere, verwies der Salzburger Trainer gleich mehrmals - genauso wie auf die widrigen Umstände, die zur höchsten Niederlage in der Europacup-Vereinsgeschichte geführt hatten.

17 mit dem Coronavirus infizierte Spieler hatte Salzburg zwischen dem Hin- und dem Rückspiel gehabt, dementsprechend schwierig hatte sich die Vorbereitung auf die Reise nach München gestaltet - und dementsprechend war die Fitness der Mannschaft einzuschätzen. Er habe sich schon besser gefühlt in Spielen, deutete Kapitän Andreas Ulmer an. Jaissle berichtete, dass den ein oder anderen Spieler auch härter erwischt habe. Innenverteidiger Maximilian Wöber etwa hatte nach eigener Aussage über mehrere Tage Fieber. Am Wochenende, im Bundesliga-Spiel gegen Altach, war er zur Halbzeit bereits ausgewechselt worden. Am Dienstag hatte Wöber dann die unangenehme Aufgabe, auch noch mit einem der besten Stürmer der Welt fertig zu werden - und scheiterte, wie so viele vor ihm.

Selbst Zuspiele in den Lauf von Karim Adeyemi funktionierten im Rückspiel nicht mehr

Robert Lewandowskis schnelle Drehbewegungen im Strafraum führten zu zwei Fouls von Wöber in der Anfangsphase und wegen zweier verhängter Elfmeter zum 0:2-Rückstand, beim dritten Treffer behinderten er und Torwart Philipp Köhn sich gegenseitig, erneut war Lewandowski der Nutznießer. Dabei hätten die Salzburger früh die Gelegenheit zur Führung oder aber mindestens zum schnellen Ausgleich gehabt: Nicolas Capaldo und Nicolas Seiwald vergaben beste Gelegenheiten in der Anfangsphase. "Wir haben uns ein anderes Spiel vorgestellt", sagte Jaissle. Eines, in dem ein früher Treffer vielleicht zu etwas Unsicherheit bei den Bayern geführt hätte, was für Julian Nagelsmann ein durchaus denkbares Szenario gewesen wäre: "Wenn du in der vierten Minute in Rückstand gehst, kommst du schon ins Nachdenken."

Detailansicht öffnen Musste seine Spieler trösten: Salzsburgs Coach Matthias Jaissle (links) nach der höchsten Europacup-Niederlage des Vereins. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Nach dem 0:3 hingegen kam Salzburg kaum noch zum Zug, selbst Zuspiele in den Lauf von Karim Adeyemi, im Hinspiel noch die große Stärke, funktionierten nicht mehr. Salzburgs größtes Talent wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt, nach 68 Minuten verzog er sich dann in die Kabine. Es dürfte Adeyemis letzter Champions-League-Einsatz für Salzburg gewesen sein.

Das Achtelfinale ist zwar weiterhin der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, gleichzeitig legte das 1:7 offen: Wollen die Österreicher perspektivisch dieses internationale Level halten, bräuchte es mehr als nur große Talente Jahr für Jahr, sondern auch ein stabileres Gerüst innerhalb der Mannschaft. Möglicherweise ist die Salzburger Philosophie aber auch gar nicht, alles zu versuchen, um mit dem FC Bayern mithalten zu können - sondern der optimale Standort für Spieler wie Maurits Kjaergaard zu bleiben, die bei aussichtslosem Rückstand noch detaillierte Anweisungen erhalten - von einem Trainer wie Matthias Jaissle, der, das zeigten seine bedachten, analytischen Äußerungen im Nachgang, vielleicht ebenfalls noch für höhere Aufgaben bestimmt ist.