Leipzig scheitert an Liverpool

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Sachsen verloren das Rückspiel gegen den FC Liverpool am Mittwochabend in Budapest mit 0:2 (0:0). Mohamed Salah (70.) und Sadio Mané (74.) trafen für den englischen Klub von Trainer Jürgen Klopp. Bereits das Hinspiel Mitte Februar hatte der Vorjahreshalbfinalist mit 0:2 verloren.

Wegen der Corona-Einreisebeschränkungen, die in Sachsen für Großbritannien gelten, waren beiden Spiele in die ungarische Hauptstadt verlegt worden.

Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain hat sich den Viertelfinal-Einzug in der Champions League nicht mehr nehmen lassen. Nach dem deutlichen 4:1 im Hinspiel reichte dem französischen Meister am Mittwoch im zweiten Duell mit dem FC Barcelona ein 1:1 (1:1). Damit revanchierte sich PSG auch für das schmerzhafte Achtelfinal-Aus in der Saison 2016/17, als Barca nach einem 0:4 im Hinspiel noch mit einem 6:1 das Weiterkommen geschafft hatte.

Kylian Mbappé brachte PSG per Foulelfmeter in Führung (30.). Für Barca traf Lionel Messi (37.), der kurz vor der Pause einen Foulelfmeter vergab (45.+3).