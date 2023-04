Pep Guardiola steht mit City erneut in einem Halbfinale - klappt es diesmal mit seinem dritten Champions-League-Titel als Coach?

Internationale Medien erkennen den Kampf der Münchner im Rückspiel an, doch es gibt auch Kritik. In England ist man noch zurückhaltend, was die Titelchancen Citys angeht. Reaktionen im Überblick.

Nach dem Viertelfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Manchester City verzichten die internationalen Medien größtenteils auf Spott und Kritik für den Rekordmeister. Von einem "vulkanischen Spiel" der Bayern ist die Rede, das jedoch dem "Bataillon der Leidenschaft" nichts anhaben konnte. Eine Schweizer Zeitung hält den Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel aber bereits für gescheitert: "Alle Ziele verfehlt."

Großbritannien

Daily Mail: "Ja, Manchester City ging mit einem Vorsprung von drei Toren ins Rückspiel dieses Champions-League-Viertelfinales. Aber die Art und Weise, wie sie dem Bataillon der Leidenschaft standhielten, das durch die prächtige Allianz Arena wirbelte, und wie sie ihre Führung verteidigten, um insgesamt mit 4:1 zu gewinnen, lieferte ein weiteres Beispiel für den Charakter sowie das bezaubernde Talent, das in ihnen steckt."

The Guardian: "Dass Manchester City so gelassen an dem sechsfachen Europameister vorbei segelt, zeigt, wie weit Pep Guardiola den Verein schon gebracht hat. Die große Frage ist nun, ob sie den Weg zu Ende gehen und ihn endlich mit dem Ruhm eines ersten Champions-League-Triumphs besiegeln."

Spanien

Mundo Deportivo: "Manchester City ist die Mannschaft, die im Halbfinale der Champions League auf Real Madrid treffen wird. Es ist eine Begegnung, die alle als vorgezogenes Endspiel sehen. In München hat City seine Aufgabe erfüllt und Unentschieden gegen ein Bayern München gespielt, das sich gewehrt und trotz des Ergebnisses aus der Partie im Etihad sich nicht aufgegeben hat."

El País: "Man solle mit Stolz bis zum Ende kämpfen, stand auf einem Spruchband in der Kurve, wo die glühendsten Bayern-Anhänger sind. Gezwungen, die drei Tore von Manchester City aus dem Hinspiel aufzuholen, ging es in dem Duell darum, das Heldentum eines Vereins zu beweisen, der seine Legende teilweise in Nächten unmöglicher Spiele geschrieben hat. City hat das vulkanische Spiel Tuchels überlebt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Die bessere Mannschaft aus beiden Begegnungen ist weitergekommen, diejenige, die das Gefühl der Überlegenheit vermittelt hat und die nun zum dritten Mal hintereinander ins Halbfinale zieht."

Frankreich

L'Équipe: "Bayern hat sich an diesem Mittwoch lange erlaubt, an seine (geringen) Qualifikationschancen zu glauben, und der deutsche Club hat in der ersten Halbzeit gedrängt, hart darauf gedrängt, Manchester City zu destabilisieren. Aber die Mannschaft von Thomas Tuchel, ebenso angespannt wie ihr Trainer, (...) konnte den starken Trend aus dem Hinspiel nicht umkehren."

Österreich

Kronen Zeitung: "Bayern München verpasst das Aufstiegswunder."

Kurier: "Das Wunder blieb also aus. Die Münchner holten gegen Manchester City ein 1:1 und schieden aus. City trifft auf Real."

Schweiz

Blick: "Und zwei! Nach dem Pokal fliegt Bayern München aus dem zweiten von drei Wettbewerben, die man diese Saison gewinnen wollte. Weil man dessen Erreichung gefährdet sah, wechselte man an der Säbener Straße den Übungsleiter. Und man kann nach nicht ganz einem Monat Thomas Tuchel konstatieren: Alle Ziele verfehlt."