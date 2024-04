Paris St. Germain hat nach einem Kraftakt das Halbfinale der Champions League erreicht. Der französische Meister um Topstürmer Kylian Mbappé gewann das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona nach Rückstand dank einer langen Überzahl mit 4:1 (1:1) und zog zum vierten Mal in die Vorschlussrunde der Königsklasse ein. Dort trifft Paris in zwei Wochen auf Borussia Dortmund. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé (40.), Vitinha (53.) und Mbappé (61./Foulelfmeter und 89.) trafen im Olympiastadion von Barcelona für das Team von Trainer Luis Enrique. Das Hinspiel im eigenen Stadion hatte Paris noch mit 2:3 verloren. Barcelona ging zwar durch den schon im Hinspiel zweimal erfolgreichen Raphinha (12.) zunächst in Führung. Aber nach einer roten Karte gegen Verteidiger Ronald Araujo wegen einer Notbremse (29.) kippte die Partie komplett.