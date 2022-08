In der Gruppenphase der Champions League trifft der FC Bayern direkt wieder auf Robert Lewandowski und bekommt es mit einem weiteren hochkarätigen Gegner zu tun. Frankfurt erwischt eine attraktive Gruppe.

Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Champions League unter anderem auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona. Die Münchner erwischten mit Inter Mailand zudem einen weiteren hochkarätigen Gegner. Borussia Dortmund trifft ebenfalls auf einen Ex-Stürmer, in ihrem Fall Erling Haaland und Machester City. RB Leipzig bekommt es mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen erwischen attraktive Gegner. Die Gruppenphase beginnt am 6. September.

Die Gruppen in der Übersicht.

Gruppe A

Ajax Amsterdam

FC Liverpool

SSC Neapel

Glasgow Rangers

Gruppe B

FC Porto

Atlético Madrid

Bayer 04 Leverkusen

FC Brügge

Gruppe C

FC Bayern München

FC Barcelona

Inter Mailand

Viktoria Pilsen

Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Lissabon

Olympique Marseille

Gruppe E

AC Mailand

FC Chelsea

FC Salzburg

Dinamo Zagreb

Gruppe F

Real Madrid

RB Leipzig

Schachtar Donezk

Celtic Glasgow

Gruppe G

Manchester City

FC Sevilla

Borussia Dortmund

FC Kopenhagen

Gruppe H