England:

Daily Telegraph: "Demütigung. Der ehemalige Arsenal-Flügelspieler Gnabry schießt vier Tore, als die Deutschen die Spurs zerstören."

Independent: "Horror-Show. Spurs in Stücke gerissen." Guardian: "Siebte Hölle. Bayern fügen Spurs eine katastrophale Niederlage zu."

The Times: "7:2 - Spurs von wilden Bayern gedemütigt."

Sun: "7 and hell. Demütigung für Poch, als die Spurs zerstört werden. Drei Tore in nur fünf Minuten haben eine Enttäuschung in ein Armageddon verwandelt."

Spanien:

Marca: "Grandioses Bayern: Sie erniedrigen Tottenham in London. Bayern spielte Katz und Maus mit dem Champions-League-Finalisten. Eine Dampfwalze in der zweiten Halbzeit, das größte Erdbeben, das eine englische Mannschaft in Europa erlitten hat. Gnabry massakriert die Spurs, Lewandowskis Revolver ist weiterhin geladen. Bayern München meldet seine Kandidatur für den Henkelpott an."

Sport: "Vorführung von Gnabry beim Untergang der Spurs. Bayern war ein Koloss im Vergleich zu Tottenham, das in der zweiten Halbzeit auseinanderfiel. Die Leistung der Bayern ist eine Ode an den Fußball. Bayern spielt wie eine Killermaschine."

El Mundo Deportivo: "Bayern erniedrigt Tottenham mit einem Viererpack von Gnabry. Die bayerische Effektivität war entscheidend. Lewandowski schlägt Harry Kane im Mittelstürmerduell. Bayern hat sich im Konzert der Großen eindrucksvoll zurückgemeldet."