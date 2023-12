Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in der Champions League um den Einzug in das Viertelfinale bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam im Spiel gegen Benfica Lissabon nur zu einem Remis, 1:1 (1:0). Damit vergab es die Chance, in der Gruppe A an den Portugiesinnen vorbeizuziehen.