FC Bayern in der Champions League:Die Elfmeterklaulegende von London

Von Philipp Schneider, London

Es war schon kurz vor der Geisterstunde englischer Zeit, als der schlecht getarnte Reisebus des FC Bayern vor den Pforten des Landmark London in der 222 Marleybone Road parkte. Als das Hotel 1899 eröffnet wurde, kosteten die Zimmer noch dreieinhalb Pence pro Nacht. Früher schätzten die Gäste den exklusiven Service im Landmark, dass sie mit Pferd und Kutsche direkt in den fußballfeldgroßen Innenhof fahren konnten, um sich von dort ungesehen in die Gemächer zu verziehen. Preise und Privatsphäre von damals gelten nun nicht mehr. Weswegen sich die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern auf dem Weg zum Bankett durch ein Spalier interessierter Fans bahnen mussten, mit durchaus aufgewühlten Gefühlen. Wie hatte Thomas Müller die komplexe politische Lage bei den Bayern soeben vortrefflich zusammengefasst: Ein 2:2 beim FC Arsenal war zu Ende gegangen, das "Interpretationsspielraum in alle Richtungen" gebe. Und "der Schiri war auch ...ja, auf jeden Fall involviert".