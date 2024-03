Das ergab die Auslosung in Nyon. Die Hinspiele steigen am 9./10. April, die Rückspiele am 16./17. April. Die Bayern und Dortmund treten jeweils zuerst auswärts an. Die Halbfinals finden am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai statt, das Endspiel steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.

In einem möglichen Halbfinale würde der FC Bayern auf den Sieger der Begegnung Real Madrid gegen ManCity treffen. Der BVB bekäme es im Erfolgsfall mit Paris Saint-Germain oder dem FC Barcelona zu tun. Die beiden Bundesliga-Vertreter können somit erst im Finale in London direkt aufeinandertreffen.

Die Viertelfinal-Begegnungen im Überblick:

FC Arsenal - FC Bayern München

Atlético Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - FC Barcelona