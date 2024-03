Fußball:Can Uzun entscheidet sich für Türkei

Der in Regensburg geborene und aufgewachsene Offensivakteur war bereits in den Nachwuchsmannschaften für die Türkei im Einsatz. Zuletzt bemühte sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um Uzun, eine Delegation um DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig besuchte den Nachwuchskicker und dessen Familie. Auswahlcoach Vincenzo Montella stellte Uzun dagegen eine Nominierung für die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland in Aussicht.

Langfristig hat er bereits die EM 2032 im Kopf, bei der die Türkei neben Italien Co-Gastgeberin ist. Mit bislang zwölf Saisontoren ist der Teenager der Toptorjäger des "Clubs", allein nach der Winterpause gelangen Uzun sechs Treffer in sechs Partien.