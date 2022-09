Glückliche Zeiten in Schwarz-Gelb: Lucas Barrios schoss in 102 Pflichtspielen 49 Tore für Borussia Dortmund, gewann mit dem BVB zwei Meistertitel und den DFB-Pokal.

Von Javier Cáceres, Leipzig

In Buenos Aires, so ziemlich am anderen Ende der Welt, saß ein früherer Dortmunder vor dem Fernseher und litt darunter, dass seine Borussia in Leipzig 0:3 unterging: Lucas Barrios, 38, der mit dem BVB 2010 und 2012 jeweils deutscher Meister wurde, und der an diesem Wochenende bekannt gab, dass er seine Karriere beende; zuletzt war er bei CA Patronato aktiv.

Ob die Borussia einen wie ihn am Samstag gut hätte gebrauchen können? Ach was, sagte er ins Telefon. "Die Borussia hat sehr gute Stürmer, Modeste braucht nur Zeit zur Eingewöhnung". Aber das 0:3 habe geschmerzt, und die Niederlage hatte auch eher mit einem Mangel an Tempo zu tun denn mit einem Stürmerproblem: "Ich hoffe, dass sie jetzt schnell umblättern und Siege holen. Das ist wichtig, um wieder den Titel holen können, den die Borussia seit so langer Zeit ersehnt."

Dass Barrios einst beim BVB landete, war seinerzeit eine größere Überraschung. Er kam vom chilenischen Verein Colo Colo, und auch wenn auf seiner Visitenkarte der offiziöse Titel "Welttorjäger" stand, weil er in 38 Spielen 37 Tore erzielt hatte, so rief seine Verpflichtung Skepsis hervor: Ob die Tore im langen Land wirklich gleich groß sind?

Dortmund war freilich nicht die einzige Option, erinnert sich Barrios. "Ich war mir schon mit Hertha BSC einig. Aber die Dortmunder waren entschlossener. Ich bin dankbar, dass das so kam, denn in Dortmund wurde ich international bekannt. Es war eine großartige Zeit", an die er sich gern erinnert, "ich habe in Dortmund viel Zuneigung genossen."

Offenbar mehr als an seinen anderen Stationen in China, Russland, Brasilien und Argentinien. Auf dem Profilbild seines WhatsApp-Accounts ist er im gelben BVB-Trikot zu sehen, mit dem DFB-Pokal in der Hand - und zwei Meisterschalen; insgesamt schoss er in 102 Spielen 49 Tore für den BVB. "Wir hatten schon eine Supertruppe", sagt er, zählt alte Spielkameraden auf, die unter Jürgen Klopp ("ein Mann von großem Charisma, ein Vater") groß aufspielten: Kagawa, Götze, Perisic - und Robert Lewandowski, der erst zum FC Bayern ging und nun, am Dienstag, mit seinem neuen Klub, dem FC Barcelona, in der Champions League auf die Bayern trifft.

Barrios träumt von einem Job als Trainer - in Deutschland

"Als Robert aus Polen zu uns kam, hatte er einen schwierigen Start. Ob ich ihm Ratschläge gegeben habe? Ich habe ihm gesagt, dass er ruhig und gelassen bleiben muss. Und dass er die Chance nutzen solle, wenn sie sich biete", erzählt Barrios. Sie bot sich dann 2011: Der gebürtige Argentinier Barrios verletzte sich als Nationalspieler Paraguays bei der Copa América - und wurde von Lewandowski verdrängt.

"Ich freue mich sehr, dass er bei Barça so gut eingeschlagen ist", sagt Barrios. "Xavi hat aus Barça eine Mannschaft gemacht, die für Stürmer ein Segen ist, weil sie enorm viele Chancen kreiert. Und wenn man sich immer so gut vorbereitet wie Robert das immer schon getan hat, ist man auch an der richtigen Stelle, um Tore zu schießen." Er sehe auf dem TV-Schirm, sagt Barrios, dass "Lewandowski sich sehr, sehr wohl fühlt. Er strahlt über beide Ohren."

Und Barrios? Will nun Trainer werden. Die Ausbildung hat er hinter sich, "ich habe große Lust darauf, anzufangen". Er hat auch ein bisschen Deutsch gelernt, und es zuletzt bei einem Besuch in Dortmund aufgefrischt. Ein Job im deutschen Fußball wäre großartig: "Ich muss erst Erfahrungen sammeln. Denn die deutsche Liga ist extrem fordernd. Aber in die Bundesliga zurückzukehren, war immer mein Traum, und wird immer ein Traum bleiben."