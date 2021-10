Borussia Dortmund hat am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase klar bei Ajax Amsterdam verloren. Der niederländische Meister gewann in einem streckenweise großartigen Spiel 4:0 (2:0) und übernimmt die Tabellenführung in der Gruppe C. Es war die höchste Niederlage in der Dortmunder Champions-League-Geschichte.

"So stand das nicht auf unserem Plan, dass wir hier so untergehen", sagte Kapitän Marco Reus nach dem Spiel bei Amazon Prime: "Wir haben das Spiel zu offen gestaltet. Wir waren auch nicht aggressiv und sind nicht energisch in die Zweikämpfe gegangen."

Bereits in der elften Minute unterlief Reus ein Eigentor - Dusan Tadic hatte einen Freistoß scharf in die Mitte geschossen und der Nationalspieler hielt seinen Kopf unglücklich in die Flugbahn. "Das Tor geht klar auf meine Kappe", gab Reus nach dem Spiel zu. Daley Blind erhöhte nach einer missglückten Abwehraktion von Mats Hummels in der 25. Minute auf 2:0.

"Als es 0:2 stand, war unsere Körpersprache, als ob es 0:4 steht. Es ist immer die Frage: Wie nimmt man solche Situationen an gegen einen richtig starken Gegner", analysierte BVB-Trainer Marco Rose später. "Wir müssen sehr hart arbeiten, um besser zu werden und unsere Ziele zu erreichen."

Ajax war in der vollbesetzten und stimmungsvollen Johan-Cruyff-Arena das klar dominierende und spielerisch bessere Team und hätte schon in der ersten Halbzeit die Führung ausbauen müssen. Steven Berghuis (29.) verzog nach schöner Kombination nur knapp, Sebastien Haller (32.) scheiterte kurz darauf an Torhüter Gregor Kobel. In der 48. Minute lenkte Ajax-Torwart Remko Pasveer einen Schuss von BVB-Stürmer Erling Haaland an die Latte - es war das erste Lebenszeichen der Dortmunder.

Fast im Gegenzug ließ Amsterdam aber eine weitere Großchance liegen - der an diesem Tag beste Dortmunder Kobel parierte erneut stark. Der Brasilianer Antony erzielte schließlich das 3:0 (57. Minute), indem er Emre Can aussteigen ließ und mit einem Schuss ins lange Eck traf. Der Ex-Frankfurter Haller schraubte dann in der 74. Minute das Ergebnis auf den auch in der Höhe verdienten Endstand.