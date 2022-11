Vor einem Jahr war Niclas Füllkrug ein frustrierter Zweitliga-Stürmer - jetzt fährt er zur WM. Denn der Bremer erfüllt ein Anforderungsprofil, das rar ist in Hansi Flicks Künstlerkolonie.

Von Thomas Hürner, Bremen

Wenn Niclas Füllkrug ein Tor im Bremer Weserstadion schießt, erkennen die Zuschauer sofort, was für ein Typ er ist. Dabei ist es völlig unerheblich, wie das Tor geschossen wurde, ob mit rechts, links, per Kopf oder anderen Körperteilen, die nicht auf der schiedsrichterlichen Verbotsliste stehen. Füllkrug, 29, ist halt ein sehr kompletter Stürmer. Und das weiß jeder, der in Bremen wohnt oder die bundesweite Torjägerliste studiert. Dort liegt er als bester Akteur mit deutschem Spielerpass auf Platz zwei, direkt hinter dem Leipziger Christopher Nkunku.