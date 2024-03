Isch over: Freiburgs Trainer Christian Streich gibt seinen Job tatsächlich am Saisonende auf.

Christian Streich hört am Saisonende beim SC Freiburg auf, der Verein steht vor einer Zäsur. Die Spekulation, der erfolgreiche Coach könnte nun zum FC Bayern wechseln, sorgt allerdings eher für Belustigung.

Von Christoph Ruf, Freiburg

Dass das wohl einschneidendste Ereignis der jüngeren Vereinsgeschichte nüchtern per Pressemitteilung verkündet wurde, passt zur Nachricht: Christian Streich wird am Saisonende als Cheftrainer des SC Freiburg aufhören. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie Klubmitarbeiter zuvor für eine großangelegte Pressekonferenz plädiert haben - und wie Streich das abgetan hat. Zu viel Gewese um eine einzelne Person. Oder wie er das wohl ausgedrückt hätte: "Ich bin ned so wichtig."