Der VfL Wolfsburg rutscht in der Fußball-Bundesliga immer mehr in den Tabellenkeller. Die Niedersachsen verloren am Sonntag zum Abschluss des 28. Spieltags bei der Heimpremiere des neuen Trainers Ralph Hasenhüttl gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:0) und haben nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz.