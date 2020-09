Meldungen im Überblick

Bundesliga, Mainz 05: Wegen der Suspendierung von Stürmer Adam Szalai sind die Profis des Fußball-Bundesligisten in einen Streik getreten. "Das Training der Profimannschaft am Mittwochnachmittag hat nicht wie geplant stattgefunden. Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai, der am Nachmittag nicht mit der Profimannschaft trainieren sollte", teilte der Verein am Abend mit und bestätigte damit einen Bericht der Bild.

Demnach soll das Team geschlossen die Rücknahme des Rauswurfs von Szalai fordern. Der 32 Jahre alte Ungar war am Montag mit sofortiger Wirkung vom Training freigestellt worden. Laut "Bild" erschien Szalai am Mittwochmorgen dennoch zur Athletikeinheit, die er jedoch nicht mit der Mannschaft absolvieren durfte. Daraufhin erschienen die 05-Profis am Nachmittag nicht auf dem Platz.

Am Abend kam der Vorstand des Vereins zu einer Krisensitzung zusammen. Öffentlich wollen sich die Verantwortlichen erst am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart am kommenden Samstag äußern.Die Mainzer hatten für die Trennung von Szalai sportliche Gründe angegeben. Nach Informationen des Kicker soll es jedoch zu einem Eklat zwischen dem Routinier und Trainer Achim Beierlorzer gekommen sein.

Basketball, NBA: Daniel Theis und den Boston Celtics droht in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga das Aus im Halbfinale. Durch die 109:112-Niederlage gegen die Miami Heat liegt der NBA-Rekordmeister in der Best-of-Seven-Serie mit 1:3 zurück. Während Nationalspieler Theis seine vier Würfe alle verwandelte und acht Punkte erzielte, trumpfte bei Miami Tyler Herro auf. Dem Rookie gelang mit seinen 37 Punkten ein Rekord, denn bislang konnte kein Neuling in einem Conference-Finale mehr Punkte erzielen. Die Partie verlief über die gesamte Spielzeit spannend. Für die Entscheidung sorgte Jimmy Butler mit verwandelten Freiwürfen in der Schlussphase. Eine weitere Niederlage der Celtics hätte das Ende des Titeltraums zur Folge. Die fünfte Partie der Serie findet in der Nacht auf Samstag statt.

Handball, Champions League: Der deutsche Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat mit dem zweiten Sieg in der Gruppenphase der Champions League für ein großes Ausrufezeichen gesorgt. Drei Tage vor dem Supercup gegen Meister THW Kiel drehte die kämpferisch starke Mannschaft von Trainer Maik Machulla beim französischen Champion Paris Saint-Germain das Spiel und setzte sich mit 29:28 (14:18) durch. Mit 4:0 Punkten weisen die Flensburger damit eine bisher makellose Bilanz in der Gruppe A auf, die erste Begegnung hatte die SG in der vergangenen Woche mit 31:30 gegen den polnischen Topklub KS Kielce und Nationalkeeper Andreas Wolff gewonnen.

Am Mittwochabend war der Schwede Hampus Wanne mit sechs Treffern bester Werfer aufseiten der Norddeutschen, die zwischenzeitlich mit fünf Treffern zurückgelegen hatten. Zudem zeigte Keeper Benjamin Buric eine starke Leistung. Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) steht auch für den in der Spielpause zum Corona-Meister gekürten THW beim HBC Nantes das zweite Spiel an. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky Sport News) treffen die beiden deutschen Topteams in Düsseldorf dann im Supercup aufeinander.