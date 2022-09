Von Frank Hellmann, Frankfurt

Die Vorfreude auf das, was kommt, war am Samstag zur Tagesschau-Zeit im Frankfurter Stadtwald gut zu hören. Da intonierten die Menschen in der Arena jenen Europacup-Ohrwurm, den manch Anhänger von Eintracht Frankfurt wohl noch zum Einschlafen vor sich hin summt. Um sich auf das Debüt in der Champions League einzustimmen, war das Heimspiel gegen RB Leipzig (4:0) tatsächlich wie gemacht.

Durchgängig waren die Frankfurter auf einem anderen Energielevel unterwegs als der in Eintracht-Gefilden ungeliebte Brauseklub. Entsprechend groß war die Begeisterung über die Tore von Daichi Kamada (16.), Sebastian Rode (22.), Tuta (67.) und Rafael Borré (84./Foulelfmeter); Trainer Oliver Glasner freute sich gleichermaßen über eine "tolle Offensivleistung und außergewöhnliche Defensivleistung". Ohne Überschwang konnte sich der 48 Jahre alte Österreicher auch ein bisschen selbst loben: "Wir haben die richtige Mischung gefunden."

Glasners Handgriffe gehen aktuell auf. Hinten hat er auf eine Viererkette umgestellt, im Angriff tobt sich ebenfalls eine Viererbande aus: mit Randal Kolo Muani als wuchtigem Mittelstürmer sowie Kamada, Mario Götze und Jesper Lindstrøm als Freigeister mit Technik und Tempo. "Es hat vieles funktioniert, weil wir variabel sind und die Räume richtig belaufen", konstatierte der erneut stark aufspielende Götze, über den in dieser Form auch Bundestrainer Hansi Flick noch mal nachdenken dürfte. "Das ist kein Thema für mich", versicherte Götze im ZDF und schob nach: "Ich konzentriere mich auf den Verein, auf das, was hier passiert. Alles andere ... da möchte ich auch nicht mehr drüber reden."

Neuerwerbung Kolo Muani erinnert ältere Fans bereits an Anthony Yeboah

Auch Glasner war so klug, diese Debatte nicht zu befeuern, zumal gegen Leipzig keine Götze-Soloshow, sondern ein Gesamtkunstwerk zur Aufführung kam: "Es wäre unfair, wenn wir einen rausheben müssten." Wie schnell zudem Neuerwerbung Muani, 23, in der Bundesliga durchstartet, erinnert ältere Fans bereits an die Eintracht-Ikone Anthony Yeboah. "Es macht mir große Freude, mit diesen Jungs zusammenzuspielen. Man hat mich bei der Eintracht wie in einer Familie aufgenommen", versicherte die französische Entdeckung, die sich diesmal als zweimaliger Torvorbereiter betätigte.

Detailansicht öffnen Einfach besser drauf: Frankfurts Mario Götze (links) hat den Ball im Visier, Leipzigs Emil Forsberg eher nicht. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Insgesamt wirkte es nach einigen Anlaufschwierigkeiten überaus stimmig, was die Eintracht anbot. "Ich messe die Mannschaft an dieser Leistung. Das ist der Maßstab", erklärte Sportvorstand Markus Krösche. So schwoll die Brust für die Champions-League-Premiere gegen Sporting Lissabon (Mittwoch, 18.45 Uhr) gleich ein bisschen an. Glasner erinnerte daran, dass der Europa-League-Sieger bislang nur gegen den FC Bayern (1:6) und Real Madrid (0:2) verloren habe; beides Kaliber, die noch zu groß sind. Hingegen gilt eine Gruppe mit Sporting Lissabon, Olympique Marseille und Tottenham Hotspur als machbar.

"Wenn wir so in der Champions League auftreten, ist viel möglich", glaubte Kapitän Kevin Trapp, der kürzlich das Angebot von Manchester United ausgeschlagen hat, um in Frankfurt zu bleiben. Für Coach Glasner steht fest: "Jetzt kommt die beste Zeit in diesem Jahr. Wir dachten alle, das wäre im Europa-League-Finale gewesen. Nein, jetzt ist Champions League! Das erste Mal in der Geschichte der Eintracht. Wenn wir jetzt keine Begeisterung hätten, wann dann?"

Genau vor diesem Dilemma steht Kollege Domenico Tedesco. Leipzigs Trainer fühlte sich vor dem Champions-League-Auftakt gegen Schachtar Donezk (Dienstag, 21 Uhr) fatal an seine Schalker Zeit erinnert, wo er nach der Vizemeisterschaft 2017 eine handfeste Krise durchlebte, in der derlei Festspiele bald vom Abstiegskampf überlagert waren. So weit ist es mit den fehlgestarteten Sachsen zwar noch nicht, dennoch haderte Tedesco: "Die Champions League kannst du nur genießen, wenn es in der Liga läuft."

"Es gab gar nix Positives", grantelt Leipzigs Trainer Tedesco

Ernüchtert urteilte der 36-Jährige, ein "Novum" mit den Sachsen erlebt zu haben, denn: "Es gab gar nix Positives." Seine Grundsatzschelte: "Wir haben komplett die Basics vermissen lassen, waren gar nicht da. Wir waren null aggressiv. Wir waren grottenschlecht, eine Katastrophe. Wenn man drei Systeme spielt und es ändert sich nichts, liegt es an der Mentalität." Die wenigen Profis, die sich beim Verlierer äußerten, widersprachen nicht. Im Sturm harmonierten der kaum sichtbare Timo Werner und der schwache Christopher Nkunku überhaupt nicht: Ganze vier Schussversuche gaben die Gäste ab - keiner davon ging auf Trapps Tor. Ohnehin liefen die Leipziger fast neun Kilometer weniger als ihr Gegner.

Tedesco vermutete einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der prominenten Aufstellung und der peinlichen Darbietung. Der eine oder andere habe wohl gedacht, die Besetzung regele alles von selbst: "Aber im Fußball und im Leben läuft nichts von alleine." So nagte das Spiel, bei dem sich obendrein auch noch Spielmacher Dani Olmo offenbar schwerer am Knie verletzte, am Selbstverständnis des deutschen Pokalsiegers. Angesprochen auf die anstehende Aufgabe gegen einen schwer einzustufenden Kontrahenten aus der Ukraine sagte Tedesco: "Wir sind Profis und müssen das hinkriegen. Wir spielen definitiv die Champions League - die können wir ja nicht verschieben." Vorfreude hört sich anders an.