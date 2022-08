Max Eberl und RB Leipzig:Warten auf den Realitätscheck

Von Javier Cáceres, Berlin

Die Randerscheinungen rund ums Pokalduell zwischen dem Regionalligisten Teutonia Ottensen und RB Leipzig waren reichlich skurril geraten. Die Suche nach einem geeigneten Sportplatz endete wegen der Sabotage des Ausweichstandorts Dessau damit, dass die Partie in der Arena des Titelverteidigers aus Leipzig stieg. Der Dienstagabend verlief dann vergleichsweise normal, zu begutachten war ein völlig erwartbarer 8:0-Sieg des Bundesligisten. Das wiederum bedeutete, dass sich RB Leipzig der Erörterung diverser Personalien widmen konnte: dem zuletzt über wenig Einsatzzeit verärgerten Spielmacher Emil Forsberg, der aber bleiben will. Dem designierten neuen RB-Sportdirektor Max Eberl - und dem ebenfalls designierten Weggang Josko Gvardiol.

In Sachen Eberl gab es insofern Neuigkeiten, als Leipzigs Klubchef Oliver Mintzlaff bei Sky erstmals öffentlich bestätigte, "dass wir Max Eberl gern als Sportdirektor bei uns verpflichten würden, dass das Interesse da ist, auch beidseitig". Das freilich bedeutete nicht, dass eine Verkündung unmittelbar bevorsteht. Unter anderem deshalb, weil die Verständigung in diesem Fall dreiseitig sein muss. Denn Eberls bisheriger Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach hat noch einiges mitzureden.

Eberl, 48, hatte wenige Monate vor seiner bundesweit aufsehenerregenden Pressekonferenz Ende Januar ("Ich bin erschöpft") seinen Vertrag in Mönchengladbach bis 2026 verlängert; sein Arbeitsverhältnis ruht seither. Der Fernsehsender Sky hatte am Dienstag vermeldet, dass es nun eine Einigung über den Einstiegstermin in Leipzig am 1. Dezember 2022 gebe; Mintzlaff wies dies ebendort pikiert zurück: "Viele Details" seien "noch gar nicht geklärt", betonte er, "dementsprechend kann es auch noch gar keinen Antrittstermin geben, wie von Ihnen verkündet".

Dass Gladbach eine Entschädigung für Eberl erwartet, steht außer Frage

Was es freilich gibt: Bewegung. Dem Vernehmen nach meldete sich Mintzlaff zu Wochenbeginn telefonisch bei den Gladbachern - um ihnen mitzuteilen, dass man sich mit Eberl in vielversprechenden Gesprächen befinde. Das hatten die Gladbacher, die sich am Mittwoch nicht zur Personalie äußern wollten, zuvor nur einer Reihe von Medienberichten entnommen - was sie mäßig amüsiert haben dürfte.

Detailansicht öffnen Extrem begehrt: Chelsea will Leipzigs Verteidiger Josko Gvardiol (links, beim Pokalspiel gegen Ottensen) 2023 für gut 90 Millionen Euro verpflichten. (Foto: Hartmut Bösener/Imago)

Dem Vernehmen nach wurde in dem ersten Gespräch mit Mintzlaff noch nicht über eine Ablöse verhandelt. Dass Gladbach eine Entschädigung erwartet, steht außer Frage. Einerseits, um der Verwunderung Rechnung zu tragen, die nicht nur um Umfeld der Borussia darüber herrscht, dass Eberl vergleichsweise rasch einen Anschlussjob verabredet zu haben scheint. Andererseits, weil nicht vergessen ist, dass Vereinschef Rolf Königs reichlich Prügel für angebliche Gefühlskälte bezogen hatte. "Wir haben das respektiert, nicht akzeptiert", hatte Königs nach Eberls tränenreichem Abschied gesagt. Bis zum Mittwoch soll über Zahlen noch nicht mal im Ansatz gesprochen worden sein. Die in Medien genannte Ablösesumme von zehn Millionen Euro muss also noch einen Realitätscheck bestehen. Gladbach war schon mal in schlechteren Verhandlungspositionen.

Denn der Zeitdruck steigt auf Leipziger Seite von Tag zu Tag. Die Ankunft eines neuen Sportdirektors war nach dem Weggang von Markus Krösche zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2021 immer wieder mal quasi in trockenen Tüchern; am Ende musste Mintzlaff die Leipziger Gefolgschaft (und vor allem seine Trainer) stets auf neue Termine vertrösten. Nun also Eberl, der RB vor ein paar Jahren in sehr grundsätzlicher Weise kritisierte: "Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben", sagte er noch 2016 der Zeitschrift Focus.

Falls Josko Gvardiol zu Chelsea wechselt, seien 90 Millionen Euro Ablöse "grob gesprochen realistisch", heißt es

Die Kadertiefe bei RB dürfte ihm zupasskommen, wenn er sich Leipzig anschließen sollte. Spieler wie Christopher Nkunku oder Dani Olmo werden auf dem Transfermarkt gewiss nicht weniger Begehrlichkeiten wecken als in den vergangenen Monaten, sie stellten mögliche Wechsel zurück, um sich erst mal auf die WM zu konzentrieren, was RB Leipzig insofern passte, als man auf eine Marktwertsteigerung spekuliert. Ein Weggang aber scheint sich schon jetzt abzuzeichnen: Der FC Chelsea arbeitet seit Wochen intensiv daran, sich die Dienste des kroatischen Innenverteidigers Josko Gvardiol zu sichern, dessen Vertrag Leipzig bis 2026 läuft.

Chelsea will sich - wie von Personen bestätigt wird, die mit dem Vorgang vertraut sind - schon jetzt ein Zugriffsrecht für 2023 sichern. Der in Medien genannte Preis von 90 Millionen Euro für den 20-jährigen Innenverteidiger sei "grob gesprochen realistisch", hieß es. Eine Einnahme in dieser Größenordnung wäre wirtschaftlich ein Erfolg für Leipzig - die Anschaffung des Kroaten kostete rund 20 Millionen Euro. Es würde aber die Frage aufwerfen, ob RB wirklich dauerhaft mit dem nationalen Branchenführer FC Bayern konkurrieren kann oder will. In jedem Fall scheint sich Leipzig defensiv weiter verstärken zu wollen: Laut L'Équipe ist RB an Abdou Diallo, 26, von Paris Saint-Germain (zuvor Dortmund) interessiert - ein linker Innenverteidiger wie Gvardiol.