FC Bayern gegen Bayer Leverkusen:Das Top-Spiel wird zum Schock-Spiel

Von Ulrich Hartmann, Leverkusen

"Die Bayern", darauf hatte Rudi Völler kurz vor dem Anpfiff extra noch mal hingewiesen, "haben das letzte Spiel gegen Frankfurt verloren. Und sie verlieren selten zwei Mal hintereinander." Völler, 61, ist Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen und ein großer Kenner des Fußballs. Natürlich hätte er sich gewünscht, dass er ausnahmsweise mal falsch liegt. Aber er liegt halt so selten daneben, dass er auch diesmal wieder Recht hatte. Bloß schlimmer noch, als er für möglich gehalten hätte.

Nach 35 Minuten sangen die etwa 3000 Fans des FC Bayern München im Stadion nach Guantanamera-Melodie: "Ihr werdet nie deutscher Meister!" Das hätten sie womöglich auch gesungen, wenn es zu diesem Zeitpunkt nullzunull gestanden hätte. Aber es stand 0:4. Die Münchner waren in Spiel-Laune. Die Leverkusener waren in Schockstarre. Am Ende gewannen die Bayern 5:1 (5:0). Das Topspiel der Bundesliga war nicht top. Es war eher ein Schock - für Leverkusen und für die restliche Konkurrenz. Wenn's ernst wird, werden auch die Bayern ernst. Sehr ernst.

In der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel war Leverkusens Schweizer Trainer Gerardo Seoane von einem aus der Heimat zugeschalteten Journalisten gefragt worden, wie er die jüngste Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft bewerte. "Wir spielen aber gegen Bayern München und nicht gegen die Nationalmannschaft", hatte Seoane darauf mit demonstrativer Entgeisterung geantwortet. Doch wer sich am Sonntag die Startformation des FC Bayern ansah, der entdeckte natürlich sieben der besten deutschen Nationalspieler, ergänzt um die internationalen Abwehrmänner Dayot Upamecano, Lucas Hernández (beide Frankreich) und Alphonso Davies (Kanada) sowie ganz vorne um den Weltfußballer Robert Lewandowski (Polen). Letzterer brachte seine Mannschaft mit dem 1:0 nach 181 Sekunden und dem 2:0 in der 30. Minute früh auf die Straße des Triumphs. Das Spiel wirkte von Beginn an wie Deutschland gegen Andorra.

In der zweiten Halbzeit ließen es die Münchner moderater angehen

Auf den Münchner Innenverteidiger Hernández blickte die Fußballwelt ganz besonders gespannt. Jeder weiß mittlerweile, dass der 25-Jährige am Dienstag in Madrid vor Gericht erscheinen muss und dass ihm wegen Verstößen gegen gerichtliche Auflagen im privaten Bereich eine sechsmonatige Haftstrafe droht. Kann man mit solch einem Damoklesschwert auf dem Rücken vernünftig Fußball spielen? "Mancher hätte in so einer Situation sicher keine Lust auf Fußball", sagte Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn vor dem Spiel, "aber für manchen kann das auch eine Ablenkung sein - und von Lucas erwarte ich eine Topleistung."

Hernández hat diese Topleistung dann gar nicht abrufen müssen. Von Leverkusen ging keinerlei Gefahr aus. Sein Termin vor Gericht dürfte schmerzlicher werden. Immerhin: Als Innenverteidiger durfte er von hinten mitgenießen, wie Thomas Müller (34.) und zwei Mal Serge Gnabry (35. und 37.) bis zur Pause auf 5:0 erhöhten. Die Bayern-Fans verspotteten die Leverkusener danach nicht mehr so richtig. Es gibt Grenzen. Sie hatten Mitleid. Sie sind ja keine Unmenschen.

Die Bayern-Fußballer können rein fußballerisch aber schon Unmenschen sein. Sie spielen dann unerbittlich weiter. Sie scheuen keine gegnerische Demütigung. In der zweiten Halbzeit ließen sie es dann aber immerhin doch moderater angehen. Von Leverkusen kam auch nach der Pause nur eine überschaubare Gegenwehr. Das Spiel war verloren. Man wollte sich halbwegs achtbar aus der Affäre ziehen. Man war um Stabilität bemüht, und vermutlich hat ihnen der Trainer Seoane gesagt, sie sollen versuchen, wenigstens die zweite Halbzeit netto zu gewinnen. Wer gedacht hatte, die Gastgeber starten eine dramatische Aufholjagd, um ihre Ehre zu retten, der sah sich getäuscht.

In den vergangenen sechs Jahren haben die Leverkusener bloß zwei Mal gegen Bayern gewonnen, beide Spiele im Kalenderjahr 2019. Der Jamaikaner Leon Bailey, der damals zum 3:1 und zum 2:1 insgesamt drei Treffer beisteuerte, spielt aber mittlerweile bei Aston Villa.

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff hat der Mittelstürmer Patrik Schick das Leverkusener Leid ein wenig gelindert. Er erzielte das 1:5. Die restlichen 35 Minuten des vermeintlichen Topspiels glichen einem Freundschaftsspiel. Nach einer guten Stunde nahm der Trainer Julian Nagelsmann Müller und Lewandowski vom Feld. Die Bayern-Fans sangen da längst vom "deutschen Meister Bayern München". Wahrscheinlich mochte ihnen am Sonntagabend niemand widersprechen. Fußball-Deutschland ist jetzt gespannt, was das nächste vermeintliche Bundesliga-Topspiel der Bayern bei Borussia Dortmund hergibt. Am 4. Dezember ist es so weit.