"In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen", sagte Sportgeschäftsführer Patrick Fabian. Der frühere Profi hatte bereits nach dem bitteren 1:2 (0:0) beim 1. FC Köln am Samstag ein Bekenntnis zu Letsch vermieden. Die Gegentreffer fielen in der Nachspielzeit, zum wiederholten Male verspielte der VfL eine Führung. Bochum hatte am 18. Februar den Rekordmeister Bayern München bezwungen. Doch der Coup brachte dem VfL keinen Schwung, im Gegenteil: Nur beim 2:2 gegen Darmstadt 98 punktete Bochum seitdem.

Als Tabellen-15. stecken die Bochumer tief im Abstiegskampf, sie haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf Köln und drei auf den FSV Mainz 05. "Wir haben es nicht geschafft, uns nachhaltig zu stabilisieren und die zurückliegenden Spiele so erfolgreich zu gestalten, wie es möglich gewesen wäre", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau: "Der Klassenerhalt ist weiterhin aus eigener Kraft zu erreichen. Die Mannschaft hat die Qualität, in der Bundesliga zu bestehen, weshalb wir durch den Wechsel einen entscheidenden Impuls für den erfolgreichen Klassenerhalt setzen möchten."

Letsch hatte seinen Posten im September 2022 übernommen und die Nachfolge von Thomas Reis angetreten. Der 55-Jährige führte die Bochumer zum Klassenerhalt. "Dies werde ich nie vergessen und nicht nur dieses besondere Erlebnis wird mich immer mit dem VfL, der Stadt und den fantastischen Fans verbinden", sagte Letsch, der erst im November 2023 einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben hatte.

Ein Kandidat für die Nachfolge soll der frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sein. Der 61-Jährige spielte von 1983 bis 1986 und 1998/99 für den VfL. Von 2006 bis 2008 war er Manager des Revierklubs und war zuletzt als Nationaltrainer der Türkei angestellt. Darüber hinaus soll Bochum mit Peter Stöger verhandelt haben. Für den 57 Jahre alten Österreicher wäre es nach seinen Stationen in Köln (2013 bis 2017) und Dortmund (2017 bis 2018) eine Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus.