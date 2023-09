Von Ulrich Hartmann, Bochum

Flutlichtspiele an der Castroper Straße in Bochum gehörten in einem "Reiseführer Bundesliga", so es ihn denn gäbe, zu den Top-Ten-Tipps. Das Ruhrstadion mit Platz für 26 000 Zuschauer ist ein enges, nostalgisches Stadion, und die vier antiquierten Flutlichtmasten leuchten weit in den Abendhimmel des Ruhrgebiets. Wenn die Bühne im Ruhrstadion beleuchtet wird, dann sieht man es in Bochum weithin.

Eintracht Frankfurts neuer Trainer Dino Toppmöller, 42, weiß um die theatralische Kraft dieser Bochumer Abendspiele, weil er als junger Fußballer mal ein Jahr beim VfL Bochum beschäftigt war, mehr aber noch, weil sein Vater beim VfL eine Ära geprägt hat. Als der Klub im Herbst 1997 seine ersten Uefa-Pokal-Spiele bestritt mit drei spektakulären Flutlicht-Heimspielen gegen Trabzon, Brügge und Amsterdam, da war Klaus Toppmöller der Trainer und sein Sohn Dino 16 Jahre alt.

"Was gibt es Schöneres als ein Flutlichtspiel in Bochum?", hatte Toppmöller junior also gesagt, ehe es ihn mit seiner Eintracht am Samstagabend zum Gastspiel beim VfL verschlug, und er war auch nicht enttäuscht, dass das Spiel am Ende etwas unentschlossen 1:1 ausging. Er widersprach dem Bochumer Trainer Thomas Letsch nicht, als dieser am späten Abend befand: "Für den neutralen Zuschauer war es ein richtig geiles Spiel."

"Es funktioniert nicht alles auf Knopfdruck von heute auf morgen", sagt Toppmöller

In die Liste der besten Spiele jemals in einem "Reiseführer Bundesliga" fände dieses Samstagabend-Abend dennoch keinen Einlass, dazu ist ein 1:1 an einem vierten Spieltag zu mau. Für die Bochumer bedeutete dieses ihr drittes Unentschieden nacheinander, dass sie angesichts ihrer 0:5-Auftakt-Niederlage beim VfB Stuttgart weiterhin sieglos sind, und für die Frankfurter bedeutete dieses ihr drittes Unentschieden nacheinander, dass sie angesichts ihres 1:0-Auftakt-Sieges gegen Darmstadt 98 weiterhin unbesiegt sind. Gemeinsam haben die Klubs, dass sie am Samstagabend jeweils mehrere neue Spieler auf dem Feld hatten und sich in einem gewissen Umbruch befinden.

In Bochum studieren sie ein neues 5-1-2-2-System ein, und in Frankfurt verarbeiten sie 16 sommerliche Personalwechsel, die der Sportvorstand Markus Krösche als "Turbulenzen" bezeichnet und die mit dem Weggang des Torjägers Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain endeten. Ohne Kolo Muani gelang in den jüngsten beiden Saisonspielen jeweils ein Treffer, was zu zwei Unentschieden genügte und niemanden vom Hocker riss.

"Es funktioniert nicht alles auf Knopfdruck von heute auf morgen", sagt Toppmöller. In Bochum wähnt Letsch seine Mannschaft trotz bislang ausbleibender Siege "auf einem guten Weg". Von den nunmehr drei Unentschieden, findet der ehemalige Lehrer Letsch, "hätten wir eines gewinnen können, eines müssen und eines sollen". Ein Satz wie geschaffen für die grammatische Analyse.

Dina Embimbe in der 55. Minute mit dem Frankfurter 1:0 und Kevin Stöger per Foulelfmeter in der 74. Minute sorgten für die Tore zu diesem letztlich angemessenen 1:1-Unentschieden, das von Herbert Grönemeyers "Bochum"-Lied eingerahmt wurde. Sogar eines der schönsten Stadion-Lieder in der Bundesliga klang unter Flutlicht im ausverkauften Ruhrstadion noch einmal emotionaler. Was Flutlicht nicht alles vermag!