Am liebsten wären sie wohl beim FC Bayern mit den Wintertransfers schon zu Jahresbeginn fertig gewesen. Nach der Ankunft des zentralen Abwehrmanns Eric Dier erwies sich die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers jedoch als ein schwieriges Unterfangen. Erst am vergangenen Sonntag und damit wenige Tage vor der an diesem Donnerstag endenden Wechselperiode erklärten die Münchner, dass ihre Suche für rechts hinten ein Ende gefunden hat: Sacha Boey kommt von Galatasaray Istanbul, die Ablöse für den 23-jährigen Franzosen soll sich laut Pressemitteilung des türkischen Erstligisten auf 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro erfolgsabhängiger Boni belaufen. Noch nie gab der FC Bayern im Winter für einen Spieler so viel Geld aus. Boah ey!

Er hätte "alles getan, um hierherzukommen", sagte Boey am Dienstag aus Anlass seiner Vorstellung. Der FC Bayern sei "ein Weltklub", die ersten Tage bei seinem neuen Verein seien "wie im Traum"; der Wechsel von Istanbul nach München "eine Riesen-Gelegenheit".

Boey wolle beim FC Bayern zeigen, was er könne, große Erfolge feiern - und am liebsten "so gut" wie Philipp Lahm werden. "Er ist eine der größten Legenden. Ich habe ihm viel zugeschaut, als ich jung war", so Boey über den früheren Kapitän der Münchner.

Sportdirektor Christoph Freund, der neben Boey auf dem Podium saß, stellte Boey als einen Spieler vor, der "vor Energie sprüht". Boey, der mit Galatasaray in der Gruppenphase der laufenden Champions-League-Saison zweimal auf Bayern traf und bleibenden Eindruck hinterließ, sei "sehr zweikampfstark", Freund ist demnach "überzeugt, dass er unserer Mannschaft sehr guttun wird".

"Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht auszuschließen, dass noch etwas passiert"

Für eine kurze Weile sah es so aus, als sei Boey die letzte Verpflichtung des FC Bayern in diesem Winter gewesen. "Das", so Freund, "war eigentlich der Plan." Der Plan bestand bis zu jenem Moment, als sich Kingsley Coman am Samstag beim 3:2 in Augsburg einen Innenbandriss zuzog. "Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht ganz auszuschließen, dass noch etwas passiert", erklärte Freund am Dienstag. Der FC Bayern sei "gerade in Diskussionen, wie wir diese nicht ganz einfache Situation mit den vielen Verletzten bewerkstelligen." In der Offensive fällt nicht nur Coman länger aus, auch das Comeback von Serge Gnabry (Muskelverletzung) verzögert sich, weshalb die Bayern sich nun laut Freund in Gesprächen befänden, um den für Juli vereinbarten Transfer von Bryan Zarazoga vom FC Granada auf den Januar vorzuziehen.

Unklar ist, wann der verletzte Joshua Kimmich wieder mitspielen kann

"Da gehören aber immer drei Parteien dazu", räumte Freund ein, der wisse, dass Zarazoga "sehr verwurzelt" sei beim derzeit gegen den Abstieg aus der ersten spanischen Liga spielenden Klub. Ein vorzeitiger Abschied des 22-jährigen Flügelspielers würde den aktuellen Tabellen-19. der Primera División stark schwächen.

Detailansicht öffnen Ab sofort in Bayern-Kleidung: Münchens Zugang Sacha Boey im Training. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Ob Zarazoga schon ein halbes Jahr früher in die Bundesliga wechseln darf und will, ist also ungewiss. Und deshalb sei laut Freund "gar nicht sicher, ob wir noch was machen im Winter", zumal die Zeit drängt.

Unsicher ist zudem, wann der gegenwärtig an einer Schulterverletzung laborierende Joshua Kimmich wieder mitwirken kann. Für einen Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) werde es "sicher nicht reichen", sagte Freund. Man hoffe, dass Kimmich "in absehbarem Zeitraum" wieder zur Verfügung stehe, über die Verletzungslage wolle man aber nicht klagen. "Ändern", so Freund "können wir es nicht."