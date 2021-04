Von Tim Brack und Carsten Scheele

FC Bayern München - Union Berlin 1:1 (0:0), Tore: 1:0 Musiala (68.), 1:1 Ingvartsen (86.)

Was soll man den Profis von Paris Saint-Germain nun raten: Sollten sie sich den Auftritt des FC Bayern gegen Union Berlin noch einmal ansehen, bevor es am Dienstag zum so wichtigen Rückspiel in der Champions League kommt? Klar, können sie ruhig machen, falls sie noch einen kleinen Stimmungsaufheller benötigen.

Schon beim Blick auf die Münchner Startelf hätte man erahnen können, dass aus bajuwarischer Sicht bald ein viel wichtigeres Spiel ansteht. Auf neun kranke und verletzte Spieler musste Hansi Flick verzichten; der Trainer beorderte zusätzlich aber noch Leroy Sané, David Alaba und Benjamin Pavard auf die Bank. Stattdessen in der Startelf: Josip Stanisic, 21, null Bundesliga-Spiele. Tiago Dantas, 20, ein Bundesliga-Spiel. Dazu Jamal Musiala, Bouna Sarr und Javi Martínez. Eine B-Elf? Ja, und zwar eine, die sich lange schwer tat.

Mehr als eine Stunde lang hatte Union verblüffend leichtes Spiel und schaffte es ohne großen Aufwand, die Bayern vom eigenen Tor fernzuhalten. Torchancen gab es praktisch keine, erst als Flick nach der Halbzeit anfing, einigermaßen arriviertes Personal einzuwechseln, wurde es besser. Sané kam, außerdem Alaba und Pavard - irgendwann landete der Ball im Strafraum bei Thomas Müller, der entscheidend einstieg und mit all seiner Erfahrung zu Jamal Musiala ablegte. Der machte es nun stark, ein Dribbling zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum, am Ende der überlegte Schuss ins Netz (68.).

Ein Tor, immerhin, das aber doch nicht genügte, um den Vorsprung in der Tabelle auf RB Leipzig konstant zu halten. Kurz vor Schluss traf Ingvartsen (86.) zum Ausgleich, wenn auch offenbar nach einem fehlerhaft ausgeführten Einwurf des Gegners. Das 1:1 war allerdings verdient und bescherte den Unionern wohl endgültig den Klassenerhalt. Ganz oben in der Tabelle haben die Bayern nunmehr fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Leipzig. Wird vermutlich trotzdem reichen zur Meisterschaft, aber ärgerlich ist's schon.

Werder Bremen - RB Leipzig 1:4 (0:3), Tore: 0:1 Olmo (24.), 0:2 Sörloth (32.), 0:3 Sörloth (42.), 1:3 Rashica (61.), 1:4 Sabitzer (63.)

Werder Bremen hat seit geraumer Zeit seinen spielfreudigen Ansatz gegen einen nüchternen eingetauscht. Ein teuflischer Handel: Es gab zwar Punkte, aber kaum Schönheit. An der nordischen Tristesse verzagten schon ambitionierte Teams wie Leverkusen und Frankfurt. Leipzig aber, immer noch Bayern-Jägerchen, ließ sich nicht entnerven. Beim 1:0 kombinierten sich die Gäste über Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Dani Olmo, wieder Kampl und zum Schluss Olmo schick durch die Bremer Abwehrreihen. Noch vor der Halbzeit traf Alexander Sörloth doppelt; bei seinem Kopfballtor musste er nicht einmal hochsteigen, auch eine Orban-Flanke neun Minuten später schob er aus kurzer Distanz ohne Probleme ein.

Bremen stellte nach der Halbzeit auf Viererkette um und war folglich besser im Spiel. Mit der Unterstützung von Kampls Arm kamen die Bremer sogar zum 1:3 (61.). Milot Rashica verwandelte einen Foulelfmeter. Doch zwei Minuten später stoppten die Leipziger ein mögliches Aufbäumen durch das 4:1 von Sabitzer. Leipzig setzte mit dem deutlichen Sieg ein Zeichen - gegen Bremen geht es auch im Pokalhalbfinale. Und was bedeutet der Sieg nun für den Meisterkampf? Nun ja, Leipzig zeigte zumindest, dass es gegen die Kleinen zur Stelle ist und sich Bayern nicht zu viele Ausrutscher leisten sollte.

Detailansicht öffnen Sörloth macht das 3:0. (Foto: Cathrin Mueller/AFP)

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 4:3 (2:1), Tore: 0:1 Baku (6.), 1:1 Kamada (8.), 2:1 Jovic (27.), 2:2 Weghorst (46.), 3:2 Silva (54.), 4:2 Durm (61.), 4:3 Tuta (84., Eigentor)

Die beiden Champions-League-Aspiranten hatten sich offenbar vorgenommen, ihren Ambitionen Nachdruck zu verleihen. Vom Anpfiff weg boten sie eine rasante Vorstellung: In der sechsten Minute schlenzte Ridle Baku das 1:0 für Wolfsburg. Daichi Kamada egalisierte 70 Sekunden später. Baku hatte dann die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber knapp (20.). Die Wolfsburger rannten an, doch Frankfurt traf in Person von Luka Jovic zum 2:1 (27.). André Silva hatte nach einem Willenslauf von der Grundlinie aufgelegt.

Nach der Verschnaufpause (auch Halbzeit genannt) ging es gerade so weiter: Wout Weghorst nutzte Sekunden nach Wiederanpfiff ein Missverständnis in der Frankfurter Abwehr zum 2:2. Frankfurt antwortet mit dem 3:2 durch Silva, der von Kamada im Strafraum bedient wurde (54.). Die Logik hätte das dritte Tor des VfL verlangt. Aber da wollte Frankfurt nicht mitmachen. Erik Durm traf zum 4:2 (61.). In der ganzen Rückrunde hatten die Wolfsburger bis dahin nur drei Gegentore kassiert. Wolfsburg gab nicht auf, probierte es mehrfach aus der Distanz, konnte im wilden Schlagabtausch aber erst kurz vor Schluss einen Treffer landen. Tuta spitzelte nach einem langen Schlag den Ball ins eigene Tor (85.). Beim 4:3 war dann auch Schluss, jedes Spektakel muss mal enden. Durch den Sieg rückt die Eintracht auf einen Punkt an Wolfsburg heran.

Detailansicht öffnen Ridle Baku schießt das erste Wolfsburger Tor - dann jubelt Frankfurt. (Foto: Friedemann Vogel/Pool/Getty)

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:2), Tore: 1:0 Ascacibar (23.), 1:1 Plea (27.), 1:2 Stindl (37., Foulelfmeter), 2:2 Cordoba (51., nach Videobeweis)

Die Rollen waren klar verteilt zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Die Berliner sind der Abstiegszone gefährlich nahe, Gladbach hofft noch auf das internationale Geschäft. Sozusagen um Chancengleichheit herzustellen, spielte die Borussia aber der 13. Minute in Unterzahl. Yann Sommer war aus seinem Tor geeilt und hatte bei seiner Grätsche den Ball verpasst, aber nicht den Berliner Jhon Cordoba. Notbremse. Rot. Tobias Sippel ersetzte den Gladbacher Torwart, konnte die Berliner Führung aber nicht verhindern. Der Schuss von Santiago Ascacibar nahm eine gemein Flugkurve an, weil er noch leicht abgefälscht wurde (23.).

Dass Gladbach auch in Unterzahl gefährlich sein kann, zeigten dann Marcus Thuram und Alassane Pléa. Letzterer traf nach Steilpass von Thuram (27.). Es blieb unterhaltsam im Olympiastadion: Gladbach drehte die Partie sogar. Lars Stindl traf vom Elfmeterpunkt, nachdem Hertha-Verteidiger Niklas Stark Thuram im Strafraum gefoult hatte (38.). Eine Niederlage in Unterzahl konnten sich die Berliner nicht leisten. Beim Ausgleich von Cordoba zitterten sie allerdings. Der Linienrichter hatte wegen Abseits seine Fahne gehoben, doch der Videoassistent überstimmte die Entscheidung. Für die Hertha ist es ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, für Gladbach zu wenig bei der Europapokal-Jagd.