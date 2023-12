Brigitte Hobmeier, 48, wuchs in Ismaning bei München auf und machte sich zunächst als Theaterschauspielerin einen Namen. Für ihre Interpretation der Glückssucherin Elisabeth in Ödön von Horváths "Glaube Liebe Hoffnung" wurde sie 2007 mit dem Faust-Theaterpreis ausgezeichnet. Später wirkte sie in Kinofilmen wie "Räuber Kneißl", "Tannöd" oder "Sommer in Orange" mit. Für ihre Leistung im Tatort "Murot und das Paradies" bekam die Mutter zweier Söhne im Oktober den Hessischen Filmpreis.