Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Fahrradfahren funktioniert schon mal wieder. Jedenfalls auf der Tretmaschine im Trainingszentrum. Und wie das heute so üblich ist, meldete sich Borussia Dortmunds Mittelstürmer mit einer Videobotschaft auf Twitter zurück, aufgenommen am Rande der "Trainingsdiagnostik", mit der der BVB den Betrieb am Montag wieder aufnahm. Sébastien Haller, über dessen Krebsdiagnose zu Beginn der Saison das Fußballpublikum vereinsübergreifend erschrocken war, scheint das Schlimmste überstanden zu haben. "Ich bin endlich zurück", plauderte Haller in charmantem Englisch mit französischen Akzent in die Kamera, "für Siege auf dem Rasen."